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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

21 февраля 2020 15:11
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По мнению президента, никто не хочет, чтобы Россия и Украина объединились, так как в этом случае они станут конкурентной силой в Европе и мире.
Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире, передает РБК. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Потому что любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание конкурентов, глобального конкурента. В Европе и в мире. Никто этого не хочет», — сказал глава государства. «Поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать», — добавил он.

Исторически у России и Украины было много общего и даже «отцы основатели» украинского национализма в своих трудах XIX века писали, что Киеву нужны хорошие отношения с Москвой, утверждает Путин.

По его мнению, нынешние националисты забыли об этом, так как главное для них — не забота о своем народе. В результате разрыва отношений Украина потеряла ракето-, судо-, авиа- и двигателестроение, фактически речь идет о деиндустриализации страны, говорит Путин. «Ну какой же здесь интерес?» — сказал он.

Президент также напомнил о требовании Всемирного банка прекратить перекрестное субсидирование и вырубку леса в Карпатах. «Скоро Карпаты все лысые будут. Зачем это делать, когда мы, объединяя усилия, многократно повышаем свои конкурентные преимущества», — заявил Путин.

По его мнению, происходящее можно объяснить тем, что бывшие власти Украины преследовали личные интересы, которые заключались не в том, чтобы заработать больше денег для граждан, а в стремлении «сохранить что награблено».



Фото: Алексей Дружинин / ТАСС/РБК


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Комментарии


Политика региона
21 февраля 2020  15:11
По мнению президента, никто не хочет, чтобы Россия и Украина объединились, так как в этом случае они станут конкурентной силой в Европе и мире.
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