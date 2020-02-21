Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины
21 февраля 2020 15:11
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«Потому что любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание конкурентов, глобального конкурента. В Европе и в мире. Никто этого не хочет», — сказал глава государства. «Поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать», — добавил он.
Исторически у России и Украины было много общего и даже «отцы основатели» украинского национализма в своих трудах XIX века писали, что Киеву нужны хорошие отношения с Москвой, утверждает Путин.
По его мнению, нынешние националисты забыли об этом, так как главное для них — не забота о своем народе. В результате разрыва отношений Украина потеряла ракето-, судо-, авиа- и двигателестроение, фактически речь идет о деиндустриализации страны, говорит Путин. «Ну какой же здесь интерес?» — сказал он.
Президент также напомнил о требовании Всемирного банка прекратить перекрестное субсидирование и вырубку леса в Карпатах. «Скоро Карпаты все лысые будут. Зачем это делать, когда мы, объединяя усилия, многократно повышаем свои конкурентные преимущества», — заявил Путин.
По его мнению, происходящее можно объяснить тем, что бывшие власти Украины преследовали личные интересы, которые заключались не в том, чтобы заработать больше денег для граждан, а в стремлении «сохранить что награблено».
Фото: Алексей Дружинин / ТАСС/РБК
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