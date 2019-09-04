Путин назвал придурками тех, кто считает Дальний Восток балластом
4 сентября 2019 14:50
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Глава Якутии Айсен Николаев в своем докладе на заседании президиума Госсовета, посвященном национальной программе развития Дальнего Востока, задался вопросом: "Нужен ли России Дальний Восток?"
"Казалось бы, ответ на этот вопрос абсолютно сегодня очевиден. Но до недавнего времени многие дальневосточники не были в этом уверены. Ведь даже с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток - это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний", - сказал руководитель республики.
"Не знаю, какие придурки так говорили", - прервал его Путин.
Николаев ответил, что такие высказывания звучали еще четверть века назад.
"Ну четверть века назад, мало ли кто. Давайте будем говорить о сегодняшнем дне", - предложил президент.
Фото: РИА Новости
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