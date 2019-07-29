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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин назвал незавершенной историю с законами из 1990-х о тарифах ЖКХ

29 июля 2019 22:42
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Глава антимонопольной службы сказал президенту, что дыры в законодательстве, которые позволяли региональным властям завышать тарифы, устранены. Путин с этим не согласился.
На встрече с руководителем Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым президент Владимир Путин поднял вопрос необоснованного роста тарифов на услуги ЖКХ — на это граждане жаловались главе государства на прямой линии, передает РБК. Расшифровка части встречи опубликована на сайте Кремля.

Артемьев ответил, что ситуация сложилась из-за того, что в 1990-е годы были приняты законы, из-за которых образовались «12 дырок в законодательстве». Они позволяли муниципальным и региональным властям устанавливать тарифы на услуги выше, чем предусмотренные правительством индексы. Глава ФАС сказал, что сейчас эти дырки уже закрыты.

Глава ФАС отметил, что правительство «уже много лет» не устанавливает тарифы выше инфляции. Кроме того, по тарифам ЖКХ уже вышло постановление правительства, которое запрещает их завышать, по тарифам на электричество такие поправки приняты Госдумой.

Если у регионов будут складываться тарифы ниже «экономически обоснованных», для их повышения надо будет получить согласие ФАС, продолжил Артемьев. «Та история, которая продолжалась 20 лет в связи с теми законами 1990-х годов, завершена», — сказал он.

Президент с ним не согласился. «Не совсем. Если бы была завершена, люди на это не жаловались бы на прямую линию», — сказал Путин.

После этого Артемьев заговорил о жалобе от жителя из Омска. Она касалась реформы системы обращения с отходами. Омич сказал, что ситуация «не изменилась никаким образом», но стоить услуга по вывозу мусора стала не 90 руб., а 133 руб., а затем и 266 руб.

Артемьев сказал, что с этой жалобой «уже разобрались» и что тариф в Омске оказался завышен в два раза. Рост тарифов он связал с решением местных властей.

В ноябре 2018 года правительство утвердило порядок индексации платы на услуги ЖКХ, чтобы, несмотря на рост ставки НДС до 20%, они не выросли так резко. Порядок предусматривал, чтобы с 1 января тарифы были проиндексированы на 1,7%, а с июля — еще на 2,4%. В середине июня глава правительства Дмитрий Медведев сократил перечень оснований, по которым власти регионов могли повышать тарифы с опережением инфляции.

Артемьев весной говорил, что по некоторым услугам россияне переплачивают более 100% их себестоимости. «Все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, — это все чушь собачья», — заявил он в марте.






Фото © Kremlin.ru
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Комментарии



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