Председатель Правительства СО и Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве
18 сентября 2019 14:57
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Присутствие в регионе предприятий ЛУКОЙЛа имеет большую социальную значимость. Компания «РИТЭК» (на территории Самарской области представлена территориально-производственным предприятием «РИТЭК-Самара-Нафта») осуществляет добычу нефти на 79 месторождениях в девяти муниципальных районах области, тем самым обеспечивая занятость жителей региона. Компания является крупным налогоплательщиком в бюджеты всех уровней.
Кроме того, ЛУКОЙЛ оказывает поддержку в строительстве важных социальных объектов. В регионе уже работают физкультурно-спортивные комплексы «Победа» в селе Кошки и «Ника» в селе Большая Глушица, спорткомплекс «Колос» в селе Челно-Вершины. В настоящее время при поддержке Компании ведется строительство дополнительного здания для Самарского медико-технического лицея.
Базой для выстраивания партнерства между Правительством региона и ПАО «ЛУКОЙЛ» служит долгосрочное Соглашение о сотрудничестве, которое было заключено в прошлом году.
На встрече стороны подписали дополнительное соглашение, в рамках которого Компания намерена выделить дополнительные средства на реализацию муниципальных и региональных социальных проектов через благотворительный фонд Самарской области «СОдействие».
По мнению главы регионального кабинета министров, дополнительное соглашение придаст новый импульс укреплению двусторонних отношений и улучшению инвестиционного климата в Самарской области, а также дальнейшему развитию нефтедобывающей отрасли.
«Наше партнерство, которое продолжается на протяжении многих лет, для нас очень важно. ЛУКОЙЛ – это сильная, инновационная, динамично развивающаяся Компания, которая выполняет свои производственные показатели, оказывает огромное содействие в решении социальных вопросов», – подчеркнул Виктор Кудряшов.
Как отметил Президент ПАО «ЛУКОЙЛ», Самарская область является для компании надежным партнером. «Сегодня выстроено конструктивное взаимодействие как на уровне губернатора, так и правительства Самарской области. Здесь ощущается помощь и поддержка региональных властей нашей производственной деятельности. Мы готовы активно инвестировать средства в наращивание ресурсной базы, чтобы в перспективе увеличивать объемы добычи нефти, которые сегодня держатся на уровне 2 миллионов тонн ежегодно», – отметил Вагит Алекперов.
В рамках обсуждения новых направлений сотрудничества, стороны договорились об участии ЛУКОЙЛа в реализации федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Председатель регионального Правительства поблагодарил Президента Компании за поддержку муниципальных районов губернии, что будет способствовать их ускоренному развитию и повышению качества жизни сельчан.
Сегодня же на торжественном мероприятии в Самарском академическом театре оперы и балета были подведены итоги пятого конкурса социальных и культурных проектов компании. По мнению Председателя Правительства Самарского региона, это яркий пример активного участия социально ответственного бизнеса в общественной жизни губернии. Всего за 5 лет на рассмотрение конкурсной комиссии поступило более 2000 заявок. Победителями признаны 350 проектов в номинациях «Экология», «Духовность и культура», «Спорт». Общий грантовый фонд конкурса составил более 75 миллионов рублей.
«Ежегодно вводится в эксплуатацию после капитального ремонта большое количество домов культуры, оказывается поддержка детскому и массовому спорту. Компания на протяжении пяти лет проводит конкурс социальных и культурных проектов, который позволяет поддержать яркие общественные инициативы талантливых людей – жителей нашего региона», – подчеркнул Виктор Кудряшов.
«Мы поддерживаем именно те социальные проекты, которые важны, прежде всего, для населения региона и для Правительства области. Сейчас готовится план нашей совместной работы на следующий год. Я уверен, что туда войдут те общественно важные проекты, которые необходимы для региона и муниципальных образований», – отметил Вагит Алекперов, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
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Присутствие в регионе предприятий ЛУКОЙЛа имеет большую социальную значимость Политика региона
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