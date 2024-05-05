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На Солнце произошла вспышка высшего балла X

5 мая 2024 17:18
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На Солнце произошла вспышка высшего балла X

Вспышка высшего балла Х зафиксирована сегодня на Солнце – вторая за двое суток. До конца дня сохраняется высокая вероятность новых подобных событий, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

По данным ученых, в настоящее время вспышечная активность на Солнце одна из самых высоких за последние годы. Только за прошедшие сутки зафиксировано более 20 вспышек, в том числе 10 вспышек среднего уровня M.

Ожидается, что солнечная масса долетит до Земли к вечеру 5 мая. 6 и 7 мая ожидаются практически непрерывные магнитные бури. При этом ученые указывают, что геомагнитные возмущения будут достаточно умеренными, пишет Смотрим. 

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