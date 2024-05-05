Папа римский поздравил с Пасхой православных христиан

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Папа римский Франциск обратился со словами поздравления к православным христианам и верующим восточных церквей по случаю наступления Пасхи. Свои пожелания он произнес 5 мая в конце традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане, пишут "Известия".

«С самыми теплыми чувствами направляю поздравления братьям и сестрам из православных церквей и некоторых восточных церквей, которые сегодня по юлианскому календарю отмечают Святую Пасху. Воскресший Господь да наполнит радостью и миром все общины и да утешит тех, кто проходит через испытания», — заявил понтифик. Трансляция велась на портале Romereports.