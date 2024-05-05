Умер король Теоден из «Властелина колец» и капитан «Титаника»

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Британский актер Бернард Хилл, известный по ролям капитана «Титаника» и короля Теодена в фильмах из серии «Властелин колец», ушел из жизни. Об этом пишет газета Daily Mail.

На момент смерти артисту было 79 лет. При этом причины его ухода из жизни пока не раскрываются.

«Бернард Хилл <...> скончался сегодня рано утром», — говорится в статье.

Журналисты обратили внимание, что артист умер за несколько часов до выхода на малые экраны сериала «Ответчик» с его участием. Премьера должна состояться на телеканале Би-би-си вечером 5 мая.

Бернард Хилл родился в 1944 году в британском городе Манчестере. Актер начал сниматься в кино в 1970-х годах. Российским зрителям он запомнился ролями короля Теодена во всемирно известной кинотрилогии «Властелин колец» и капитана Эдварда Смита в романтической драме «Титаник», пишет Газета.