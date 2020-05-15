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Новости /  Политика /  Политика региона  

Правительству РФ предложили ввести новое пособие на время пандемии коронавируса

15 мая 2020 20:49
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Специальные выплаты призваны покрыть расходы россиян на средства индивидуальной защиты.
Специальное пособие на покупку масок и перчаток до окончания пандемии предложили ввести в Национальном родительском комитете (НРК), соответствующий документ был направлен в Правительство РФ, передает Лайф. Об этом сообщает RT.

Как отметила председатель НРК Ирина Волынец, во многих регионах вводится обязательный масочный режим, нарушение которого карается штрафом, однако не все граждане имеют достаточно денег, чтобы приобрести средства индивидуальной защиты в необходимом объёме.

— В этой связи прошу вас инициировать введение специального пособия для жителей России, направленного на покупку масок, перчаток и других средств защиты в период пандемии. Его размер должен рассчитываться с учётом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчёта минимум одна маска в день, — говорится в тексте документа, направленного в кабмин.

Отмечается, что выплаты должны совершаться каждый месяц до конца пандемии коронавируса. Кроме того, в определённых случаях пособие можно заменить на бесплатную выдачу перчаток и масок в том количестве, которое необходимо гражданам. 



Фото:   ТАСС
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Комментарии


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15 мая 2020  21:44
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15 мая 2020  21:37
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