Правительству РФ предложили ввести новое пособие на время пандемии коронавируса
15 мая 2020 20:49
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Как отметила председатель НРК Ирина Волынец, во многих регионах вводится обязательный масочный режим, нарушение которого карается штрафом, однако не все граждане имеют достаточно денег, чтобы приобрести средства индивидуальной защиты в необходимом объёме.
— В этой связи прошу вас инициировать введение специального пособия для жителей России, направленного на покупку масок, перчаток и других средств защиты в период пандемии. Его размер должен рассчитываться с учётом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчёта минимум одна маска в день, — говорится в тексте документа, направленного в кабмин.
Отмечается, что выплаты должны совершаться каждый месяц до конца пандемии коронавируса. Кроме того, в определённых случаях пособие можно заменить на бесплатную выдачу перчаток и масок в том количестве, которое необходимо гражданам.
Фото: ТАСС
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