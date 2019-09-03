Правительством региона проводится системная работа по улучшению инвестиционного климата в Самарской области

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Сегодня, 03 сентября 2019 года, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской областив провёл рабочее совещание, накотором были рассмотрены вопросы, касающиеся совершенствования инвестиционной привлекательности региона. Такие встречи регулярно проводятся в течение всего года. В совещании приняли участие руководители органов исполнительной власти Самарской области, представители деловых объединений и экспертного сообщества губернии.В ходе заседания руководители органов исполнительной власти защищали планы действий по достижению наилучших результатов Национального рейтингаинвестиционного климата в субъектах РФ. Национальный рейтинг отражает инвестиционный климат в регионе. По ряду направлений оценивается, насколько всубъекте благоприятны условия для ведения бизнеса. Кроме того, ключевые показатели рейтинга тесно взаимосвязаны с реализацией федеральных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт», отражающих развитие делового климата и взаимодействие представителей бизнеса с органами местного самоуправления. Национальный рейтинг проводится с 2014 года по поручению президента страны«Задача повышения уровня инвестиционной привлекательности Самарской области, без преувеличения, является первоочередной для областного Правительства.Мы уделяем этому очень много внимания. Те позиции, которые сегодня занимает регион в Национальном рейтинге, нас не устраивают, несмотря на то, что регионпоказал одну из самых высоких динамик в стране. Мы должны находиться в десятке, а еще лучше в тройке регионов страны. Именно такую задачу перед нами ставит губернатор Самарской области, - подчеркнул Виктор Кудряшов. - Поэтому мы совместно с общественными организациями, которые представляют интересыпредпринимателей, инвесторами, которые уже прошли определенный путь по получению разрешений на строительство, выявляем факторы, которые все-таки ещедо сих пор препятствуют повышению инвестиционной активности, сдерживают принятие решений об инвестировании в экономику региона, и намечаем меры поустранению этих факторов».Напомним, что по итогам Национального рейтинга 2019 года Самарская область поднялась на 24 позиции и вошла в десятку регионов с лучшей динамикой. При этом наилучших результатов регион добился по блоку «Институты для бизнеса». По показателям Б1 «Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса» и Б2 «Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса» область вошла в группу А, то есть в высшую категорию.В целом рост рейтинга региона был обеспечен по 34 показателям, что на 17 пунктов выше, чем в прошлом году. В то же время по 10 показателям произошел спад.Наибольший - по показателю А2 «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство». В ходе совещания и.о. председателя областного Правительства предложил министру строительства регионасоздать сервис сопровождения инвесторов, где можно будет получить консультации и другую поддержку, в том числе информационную.«Системная работа дает колоссальный результат, и дело не только в формальных цифрах рейтинга. Наши усилия в прошлом году были вознаграждены тем,что объем внебюджетных инвестиций, то есть предпринимательских, коммерческих инвестиций, в экономику региона увеличился на 9,3%. Такая высокая динамика была достигнута впервые за последние пять лет. Это говорит о том, что инвесторы видят достаточно комфортный климат в нашем регионе, что у их вложений есть перспективы. Что регион не только готов помогать в реализации инвестиционных планов, оказывать господдержку, но и защищать инвестиции, делать их более безопасными для инвесторов. Еще раз хочу повторить, что мы здесь не достигли идеала, поэтому проводим такие совещания буквально в еженедельном режиме. Мыхотим вникнуть в суть проблем. Предприниматели должны почувствовать изменения, что получить разрешение на строительство стало проще, подключиться к инженерным сетям стало легче. Вот, что мы должны обеспечивать», - считает Виктор Кудряшов, передает пресс-служба облправительства.