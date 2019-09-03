Правительством региона проводится системная работа по улучшению инвестиционного климата в Самарской области
3 сентября 2019 16:17
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котором были рассмотрены вопросы, касающиеся совершенствования инвестиционной привлекательности региона. Такие встречи регулярно проводятся в течение всего года. В совещании приняли участие руководители органов исполнительной власти Самарской области, представители деловых объединений и экспертного сообщества губернии.
В ходе заседания руководители органов исполнительной власти защищали планы действий по достижению наилучших результатов Национального рейтинга
инвестиционного климата в субъектах РФ. Национальный рейтинг отражает инвестиционный климат в регионе. По ряду направлений оценивается, насколько в
субъекте благоприятны условия для ведения бизнеса. Кроме того, ключевые показатели рейтинга тесно взаимосвязаны с реализацией федеральных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт», отражающих развитие делового климата и взаимодействие представителей бизнеса с органами местного самоуправления. Национальный рейтинг проводится с 2014 года по поручению президента страны Владимира Владимировича Путина.
«Задача повышения уровня инвестиционной привлекательности Самарской области, без преувеличения, является первоочередной для областного Правительства.
Мы уделяем этому очень много внимания. Те позиции, которые сегодня занимает регион в Национальном рейтинге, нас не устраивают, несмотря на то, что регион
показал одну из самых высоких динамик в стране. Мы должны находиться в десятке, а еще лучше в тройке регионов страны. Именно такую задачу перед нами ставит губернатор Самарской области, - подчеркнул Виктор Кудряшов. - Поэтому мы совместно с общественными организациями, которые представляют интересы
предпринимателей, инвесторами, которые уже прошли определенный путь по получению разрешений на строительство, выявляем факторы, которые все-таки еще
до сих пор препятствуют повышению инвестиционной активности, сдерживают принятие решений об инвестировании в экономику региона, и намечаем меры по
устранению этих факторов».
Напомним, что по итогам Национального рейтинга 2019 года Самарская область поднялась на 24 позиции и вошла в десятку регионов с лучшей динамикой. При этом наилучших результатов регион добился по блоку «Институты для бизнеса». По показателям Б1 «Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса» и Б2 «Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса» область вошла в группу А, то есть в высшую категорию.
В целом рост рейтинга региона был обеспечен по 34 показателям, что на 17 пунктов выше, чем в прошлом году. В то же время по 10 показателям произошел спад.
Наибольший - по показателю А2 «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство». В ходе совещания и.о. председателя областного Правительства предложил министру строительства региона Евгению Чудаеву создать сервис сопровождения инвесторов, где можно будет получить консультации и другую поддержку, в том числе информационную.
«Системная работа дает колоссальный результат, и дело не только в формальных цифрах рейтинга. Наши усилия в прошлом году были вознаграждены тем,
что объем внебюджетных инвестиций, то есть предпринимательских, коммерческих инвестиций, в экономику региона увеличился на 9,3%. Такая высокая динамика была достигнута впервые за последние пять лет. Это говорит о том, что инвесторы видят достаточно комфортный климат в нашем регионе, что у их вложений есть перспективы. Что регион не только готов помогать в реализации инвестиционных планов, оказывать господдержку, но и защищать инвестиции, делать их более безопасными для инвесторов. Еще раз хочу повторить, что мы здесь не достигли идеала, поэтому проводим такие совещания буквально в еженедельном режиме. Мы
хотим вникнуть в суть проблем. Предприниматели должны почувствовать изменения, что получить разрешение на строительство стало проще, подключиться к инженерным сетям стало легче. Вот, что мы должны обеспечивать», - считает Виктор Кудряшов, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
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