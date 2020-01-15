Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления

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12:05Владимир Путин начал послание Федеральному собраниюПрезидент отметил, что послание впервые оглашается в начале года: нужно не откладывая решать социально-экономические проблемы.12:06Темпы изменений должны нарастать с каждым годом, заявил президент."Послание Федеральному собранию впервые оглашается в самом начале года, нам нужно быстрее, не откладывая, решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи, перед которыми стоит страна", — сказал глава государства.Граждане готовы брать на себя ответственность и лучше знают, что менять в своих городах и селах, отметил он.12:07Владимир Путин решил начать послание с демографии. От того, сколько детей родится в России, зависит многое, подчеркнул президент.12:08Путин отметил, что семьи создают малочисленные поколения девяностых. Он отметил напряженность демографического периода."Такой ключевой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну женщину, в 2019 году составил, по предварительной оценке, 1,5. Много это или мало? Для нашей страны мало. Да, это примерно то же самое, что во многих европейских странах, но для нашей страны мало", — сказал Путин.12:09Путин заявил, что нужно выбраться из демографической ловушки и обеспечить рост численности населения страны.12:10Нужно разбираться, с какими трудностями сталкивается многодетная семья, заявил президент.12:11Путин отметил важность вопроса приема детей в ясли. Он призвал работать по всем направлениям поддержки семьи.12:12Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет с 1 января 2020 годаПутин отметил проблему низких доходов семей.Если доходы низкие, семьи должны получать дополнительные выплаты на первого и второго ребенка. Это в среднем более 11 тысяч рублей.Путин сообщил, что 70-80% семей с низкими доходами в России — это семьи с детьми."Есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему, — это низкие доходы значительной части наших граждан, семей. Причем по разным оценкам, порядка 70-80% семей с низкими доходами — это именно семьи с детьми, вы это хорошо знаете. Часто даже когда работает не один, а оба родителя, доход такой семьи очень скромный", — сказал он.12:13Путин предложил ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет.12:15В среднем выплаты на ребенка составят 11 тысяч рублей в месяц. Путин попросил оперативно заняться этим вопросом.12:17Государство будет помогать в переобучении граждан с низкими доходами.12:19Путин продлил программу материнского капитала"Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 года. Я знаю, что часто звучит волнующий многих людей вопрос: что государство намерено делать после 31 декабря 2021 года? Мы продлим эту программу. И минимум до 31 декабря 2026 года", — сказал он.С января 2020 года семьи получат материнский капитал уже при рождении первенца.12:20Путин предложил увеличить материнский капиталЕжегодно материнский капитал будет индексироваться.12:21Льготная ставка на ипотеку распространится на всю сумму кредита, рассказал президент.Путин призвал все банки — не только с госучастием — активнее включаться в программу льготной ипотеки под 2% для семей с детьми на Дальнем Востоке."На Дальнем Востоке запущена социальная программа для молодых семей: ипотека по ставке 2%. Прошу банки, и не только с госучастием, активнее включаться в ее реализацию", — сказал Путин.12:22Путин предложил обеспечить горячим питанием всех учеников с первого по четвертый класс"Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1-го по 4-й классы", — сказал Путин.Он отметил, что, когда ребенок идет в школу, у родителей, особенно у мам, появляется больше возможностей выйти на работу, получить дополнительный доход, однако и расходы семьи, чтобы собрать ребенка в школу, тоже возрастают.12:24Бесплатное качественное питание в школах должно быть введено с 1 сентября, заявил Путин.12:26Нужно сформировать для детей все условия, в том числе образование.Важно, чтобы дети ощущали подлинные ценности семьи: теплоту, заботу, любовь. Тогда Россия станет большой страной, сказал российский лидер.12:28Путин подчеркнул важность комфорта и качества обучения. Нужно определить число дополнительных мест в школах.12:29Нужно помочь привести в порядок помещения школ для занятий музыкой и искусством.12:29Путин отметил важность роли учителя. Нужно ввести доплаты классным руководителям.12:30Классный руководитель — это воспитатель. Это федеральная функция, напомнил президент.Зарплаты учителей и выплаты не должны снижаться, ведь речь идет о специалистах, которые очень важны для страны.12:31Путин предложил ежегодно увеличивать число мест в региональных вузах."В ближайшие годы число выпускников школ будет расти, с учетом этого нам важно сохранить равную справедливую доступность бесплатного очного высшего образования. В этой связи я предлагаю ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах. Причем то, что я сейчас скажу дальше, чрезвычайно важно. В приоритетном порядке отдавать эти места именно в региональные вузы", — сказал Путин.12:33Путин напомнил, что рынок труда динамично меняется. Появляются новые профессии. Высшая школа должна реагировать на эти вопросы.12:34Продолжительность жизни в России достигла 73 лет, напомнил президент. Уровень младенческой смертности достиг исторического минимума."Это результат социальных, экономических изменений в стране, развития массового спорта, продвижения ценностей здорового образа жизни и, конечно, значимый вклад принадлежит здесь всей системе здравоохранения", — отметил президент.12:35Нужно сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения. Тут много чувствительных для людей проблем.12:37Нужно заняться жилищной проблемой врачей и фельдшеров.12:37Нужно изменить порядок приема в медицинские вузы, заявил Путин. Места должны стать целевыми.12:38В этом году будет внедряться новая система оплата труда в здравоохранении.12:40Путин: родители больных детей должны иметь доступ к нужным лекарствамСитуация, когда легально достать препараты нельзя, не должна повториться.12:41По итогам прошлого года инфляция составила 3%.12:41Темпы роста ВВП в 2021 году должны быть выше мировых, заявил Путин.12:45В этом году нужно завершить реформирование надзорно-контрольной системы за бизнесом, тем самым сделать работу бизнеса удобнее и проще, заявил Путин.12:48Путин заявил о необходимости системы экологического мониторинга. Нужно кардинально снизить объем отходов на полигонах.12:49Россия способна достичь такого же прорыва в искусственном интеллекте, цифровых технологиях, генетике, как и в обороне.12:50Нужно расширять спрос на инновации внутри страны, заявил президент."В этой связи считаю правильным ускорить цифровую трансформацию реального сектора экономики. При этом установить требования, чтобы национальные проекты осуществлялись главным образом на основе программных продуктов отечественного производства", — сказал Путин.12:52Путин предложил реализовать по всей России проект "Доступный интернет"Нужно обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным сервисам."Повседневной необходимостью сегодня стал интернет. Причем Россия — одна из немногих стран в мире, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, другие национальные ресурсы. В связи с этим я предлагаю подготовить и реализовать проект "Доступный интернет": по всей стране обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам", — сказал Путин.12:52Путин отметил важность роли волонтеров."Действительно массовым становится волонтерское движение, которое объединяет школьников, студентов и вообще людей разных поколений и возрастов. Воплощением традиций взаимопомощи, уважения к старшим поколениям и к нашей истории стал проект "Волонтеры Победы", - сказал российский лидер.12:53Мы должны защитить правду о Победе, заявил Путин.В России будет создан комплекс архивных документов по Второй мировой войне.12:55Путин отметил ситуацию на Ближнем Востоке.Надо проявить политическую волю и мужство. Важна роль ООН. Пять ядерных держав должны сделать все для мира и безопасности."Россия открыта к диалогу", — подчеркнул президент.12:56Россия не будет никому ничего навязывать в сфере вооруженийДругим странам придется догонять Россию, заявил Путин."Обороноспособность страны обеспечена на десятилетия вперед. Хотя и здесь нам нельзя почивать на лаврах и расслабляться. Нужно идти вперед, внимательно наблюдая и анализируя то, что происходит в этой сфере в мире, разрабатывать полевые комплексы и системы будущего поколения", — сказал Путин.12:57Путин напомнил, что Конституцию приняли четверть века назад.12:59Путин заявил, что не видит необходимости в новой КонституцииПрезидент предложил вынести на обсуждение ряд поправок в Конституцию.13:01Путин предложил закрепить ряд требований к лицам, претендующим на должность президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.13:04Нужно закрепить регулярную индексацию пенсий в Конституции. А также норму о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума.13:05Путин заявил о необходимости повысить роль губернаторов в принятии решений федерального значения. Кроме того, в Конституции также нужно закрепить роль и статус Госсовета."По моей инициативе был возрожден Государственный совет, в работе которого участвуют главы всех регионов. За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность. Его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан страны вопросов. Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета", — заявил президент.13:06Парламент должен взять на себя большую ответственность за формирование правительства, заявил Путин."Если взять большую ответственность за формирование правительства, это значит взять на себя и большую ответственность за ту политику, которую это правительство проводит. Я согласен с такой постановкой вопроса", — заявил Путин.13:08Россия должна оставаться сильной президентской республикой, заявил Путин."Убежден, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством, многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться и, скажу больше, просто существовать стабильно в форме парламентской республики. Россия должна оставаться сильной президентской республикой", — заявил президент.13:11Для повышения качества законодательства Путин предложил усилить роль Конституционного суда.13:15Нужно обеспечить обновление власти в России, заявил Путин. Интересы народа — незыблемы.13:15Наступивший год — рубежный. Перед Россией стоят прорывные, исторические задачи, напомнил Путин.13:17Владимир Путин завершил послание Федеральному cобраниюВ зале зазвучал гимн.