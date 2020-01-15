Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
15 января 2020 14:46
70
12:05
Владимир Путин начал послание Федеральному собранию
Президент отметил, что послание впервые оглашается в начале года: нужно не откладывая решать социально-экономические проблемы.
12:06
Темпы изменений должны нарастать с каждым годом, заявил президент.
"Послание Федеральному собранию впервые оглашается в самом начале года, нам нужно быстрее, не откладывая, решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи, перед которыми стоит страна", — сказал глава государства.
Граждане готовы брать на себя ответственность и лучше знают, что менять в своих городах и селах, отметил он.
12:07
Владимир Путин решил начать послание с демографии. От того, сколько детей родится в России, зависит многое, подчеркнул президент.
12:08
Путин отметил, что семьи создают малочисленные поколения девяностых. Он отметил напряженность демографического периода.
"Такой ключевой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну женщину, в 2019 году составил, по предварительной оценке, 1,5. Много это или мало? Для нашей страны мало. Да, это примерно то же самое, что во многих европейских странах, но для нашей страны мало", — сказал Путин.
12:09
Путин заявил, что нужно выбраться из демографической ловушки и обеспечить рост численности населения страны.
12:10
Нужно разбираться, с какими трудностями сталкивается многодетная семья, заявил президент.
12:11
Путин отметил важность вопроса приема детей в ясли. Он призвал работать по всем направлениям поддержки семьи.
12:12
Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет с 1 января 2020 года
Путин отметил проблему низких доходов семей.
Если доходы низкие, семьи должны получать дополнительные выплаты на первого и второго ребенка. Это в среднем более 11 тысяч рублей.
Путин сообщил, что 70-80% семей с низкими доходами в России — это семьи с детьми.
"Есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему, — это низкие доходы значительной части наших граждан, семей. Причем по разным оценкам, порядка 70-80% семей с низкими доходами — это именно семьи с детьми, вы это хорошо знаете. Часто даже когда работает не один, а оба родителя, доход такой семьи очень скромный", — сказал он.
12:13
Путин предложил ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет.
12:15
В среднем выплаты на ребенка составят 11 тысяч рублей в месяц. Путин попросил оперативно заняться этим вопросом.
12:17
Государство будет помогать в переобучении граждан с низкими доходами.
12:19
Путин продлил программу материнского капитала
"Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 года. Я знаю, что часто звучит волнующий многих людей вопрос: что государство намерено делать после 31 декабря 2021 года? Мы продлим эту программу. И минимум до 31 декабря 2026 года", — сказал он.
С января 2020 года семьи получат материнский капитал уже при рождении первенца.
12:20
Путин предложил увеличить материнский капитал
Ежегодно материнский капитал будет индексироваться.
12:21
Льготная ставка на ипотеку распространится на всю сумму кредита, рассказал президент.
Путин призвал все банки — не только с госучастием — активнее включаться в программу льготной ипотеки под 2% для семей с детьми на Дальнем Востоке.
"На Дальнем Востоке запущена социальная программа для молодых семей: ипотека по ставке 2%. Прошу банки, и не только с госучастием, активнее включаться в ее реализацию", — сказал Путин.
12:22
Путин предложил обеспечить горячим питанием всех учеников с первого по четвертый класс
"Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1-го по 4-й классы", — сказал Путин.
Он отметил, что, когда ребенок идет в школу, у родителей, особенно у мам, появляется больше возможностей выйти на работу, получить дополнительный доход, однако и расходы семьи, чтобы собрать ребенка в школу, тоже возрастают.
12:24
Бесплатное качественное питание в школах должно быть введено с 1 сентября, заявил Путин.
12:26
Нужно сформировать для детей все условия, в том числе образование.
Важно, чтобы дети ощущали подлинные ценности семьи: теплоту, заботу, любовь. Тогда Россия станет большой страной, сказал российский лидер.
12:28
Путин подчеркнул важность комфорта и качества обучения. Нужно определить число дополнительных мест в школах.
12:29
Нужно помочь привести в порядок помещения школ для занятий музыкой и искусством.
12:29
Путин отметил важность роли учителя. Нужно ввести доплаты классным руководителям.
12:30
Классный руководитель — это воспитатель. Это федеральная функция, напомнил президент.
Зарплаты учителей и выплаты не должны снижаться, ведь речь идет о специалистах, которые очень важны для страны.
12:31
Путин предложил ежегодно увеличивать число мест в региональных вузах.
"В ближайшие годы число выпускников школ будет расти, с учетом этого нам важно сохранить равную справедливую доступность бесплатного очного высшего образования. В этой связи я предлагаю ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах. Причем то, что я сейчас скажу дальше, чрезвычайно важно. В приоритетном порядке отдавать эти места именно в региональные вузы", — сказал Путин.
12:33
Путин напомнил, что рынок труда динамично меняется. Появляются новые профессии. Высшая школа должна реагировать на эти вопросы.
12:34
Продолжительность жизни в России достигла 73 лет, напомнил президент. Уровень младенческой смертности достиг исторического минимума.
"Это результат социальных, экономических изменений в стране, развития массового спорта, продвижения ценностей здорового образа жизни и, конечно, значимый вклад принадлежит здесь всей системе здравоохранения", — отметил президент.
12:35
Нужно сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения. Тут много чувствительных для людей проблем.
12:37
Нужно заняться жилищной проблемой врачей и фельдшеров.
12:37
Нужно изменить порядок приема в медицинские вузы, заявил Путин. Места должны стать целевыми.
12:38
В этом году будет внедряться новая система оплата труда в здравоохранении.
12:40
Путин: родители больных детей должны иметь доступ к нужным лекарствам
Ситуация, когда легально достать препараты нельзя, не должна повториться.
12:41
По итогам прошлого года инфляция составила 3%.
12:41
Темпы роста ВВП в 2021 году должны быть выше мировых, заявил Путин.
12:45
В этом году нужно завершить реформирование надзорно-контрольной системы за бизнесом, тем самым сделать работу бизнеса удобнее и проще, заявил Путин.
12:48
Путин заявил о необходимости системы экологического мониторинга. Нужно кардинально снизить объем отходов на полигонах.
12:49
Россия способна достичь такого же прорыва в искусственном интеллекте, цифровых технологиях, генетике, как и в обороне.
12:50
Нужно расширять спрос на инновации внутри страны, заявил президент.
"В этой связи считаю правильным ускорить цифровую трансформацию реального сектора экономики. При этом установить требования, чтобы национальные проекты осуществлялись главным образом на основе программных продуктов отечественного производства", — сказал Путин.
12:52
Путин предложил реализовать по всей России проект "Доступный интернет"
Нужно обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным сервисам.
"Повседневной необходимостью сегодня стал интернет. Причем Россия — одна из немногих стран в мире, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, другие национальные ресурсы. В связи с этим я предлагаю подготовить и реализовать проект "Доступный интернет": по всей стране обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам", — сказал Путин.
12:52
Путин отметил важность роли волонтеров.
"Действительно массовым становится волонтерское движение, которое объединяет школьников, студентов и вообще людей разных поколений и возрастов. Воплощением традиций взаимопомощи, уважения к старшим поколениям и к нашей истории стал проект "Волонтеры Победы", - сказал российский лидер.
12:53
Мы должны защитить правду о Победе, заявил Путин.
В России будет создан комплекс архивных документов по Второй мировой войне.
12:55
Путин отметил ситуацию на Ближнем Востоке.
Надо проявить политическую волю и мужство. Важна роль ООН. Пять ядерных держав должны сделать все для мира и безопасности.
"Россия открыта к диалогу", — подчеркнул президент.
12:56
Россия не будет никому ничего навязывать в сфере вооружений
Другим странам придется догонять Россию, заявил Путин.
"Обороноспособность страны обеспечена на десятилетия вперед. Хотя и здесь нам нельзя почивать на лаврах и расслабляться. Нужно идти вперед, внимательно наблюдая и анализируя то, что происходит в этой сфере в мире, разрабатывать полевые комплексы и системы будущего поколения", — сказал Путин.
12:57
Путин напомнил, что Конституцию приняли четверть века назад.
12:59
Путин заявил, что не видит необходимости в новой Конституции
Президент предложил вынести на обсуждение ряд поправок в Конституцию.
13:01
Путин предложил закрепить ряд требований к лицам, претендующим на должность президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.
13:04
Нужно закрепить регулярную индексацию пенсий в Конституции. А также норму о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума.
13:05
Путин заявил о необходимости повысить роль губернаторов в принятии решений федерального значения. Кроме того, в Конституции также нужно закрепить роль и статус Госсовета.
"По моей инициативе был возрожден Государственный совет, в работе которого участвуют главы всех регионов. За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность. Его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан страны вопросов. Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета", — заявил президент.
13:06
Парламент должен взять на себя большую ответственность за формирование правительства, заявил Путин.
"Если взять большую ответственность за формирование правительства, это значит взять на себя и большую ответственность за ту политику, которую это правительство проводит. Я согласен с такой постановкой вопроса", — заявил Путин.
13:08
Россия должна оставаться сильной президентской республикой, заявил Путин.
"Убежден, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством, многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться и, скажу больше, просто существовать стабильно в форме парламентской республики. Россия должна оставаться сильной президентской республикой", — заявил президент.
13:11
Для повышения качества законодательства Путин предложил усилить роль Конституционного суда.
13:15
Нужно обеспечить обновление власти в России, заявил Путин. Интересы народа — незыблемы.
13:15
Наступивший год — рубежный. Перед Россией стоят прорывные, исторические задачи, напомнил Путин.
13:17
Владимир Путин завершил послание Федеральному cобранию
В зале зазвучал гимн.
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Комментарии
Политика региона
15 января 2020 14:46
Президент отметил, что послание впервые оглашается в начале года: нужно не откладывая решать социально-экономические проблемы. Политика региона
69
15 января 2020 14:13
По его словам, ничего подобного Госдума не планирует. Политика региона
101
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Речь идет о Клявлинском и Елховском районах. Политика региона
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