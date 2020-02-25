Песков разъяснил, как будут приниматься поправки в Конституцию
25 февраля 2020 15:11
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По его словам, законопроект поступает на подпись президенту после голосования в Госдуме. Но "большая часть этого указа" вступит в силу только после всенародного голосования, добавил представитель Кремля.
"Он (президент. — Прим. ред.) подписывает, но вступает в силу после голосования. Он может вступить в силу, только если люди проголосуют за это. Это президент подчеркивал неоднократно", — добавил Песков.
Он уточнил, что дату голосования пока не назначили, но ее могут обсудить на встрече президента с членами рабочей группы, которая состоится в среду.
Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, палата поддержала его в первом чтении.
Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на дополнительном заседании 27 февраля планирует обсудить процедуру общероссийского голосования по проекту о поправке в Конституцию, заявил глава комитета Павел Крашенинников.
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