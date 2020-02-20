Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина
20 февраля 2020 16:48
109
Путин в среду посетил Санкт-Петербург, где принял участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти первого мэра города Анатолия Собчака. После возложения цветов к его памятнику президент подошел к горожанам, собравшимся неподалеку от монумента. Одна женщина обратилась к главе государства с вопросом о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, Путин в ответ заметил: "Думаю, что очень трудно". Горожанка также предположила, что его зарплата больше указанной суммы, на что президент ответил, что зарплата главы государства - не самая большая в стране.
"Нет, я не думаю, что провокация", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, не считают ли в Кремле провокацией такой вопрос о зарплате президента и нищенских доходах граждан.
Он напомнил, что Путин часто общается с людьми, в том числе во время своих поездок по регионам.
"В данном случае в Санкт-Петербурге после того, как он возложил цветы к памятнику Собчака, он увидел, что просто собрались люди, и он подошел к ним с тем, чтобы пообщаться. И стояла женщина - она совершенно спокойно, вдумчиво говорила с президентом, давала свои аргументы и выслушивала его аргументы, поэтому здесь вряд ли можно говорить о какой-то провокации", - пояснил представитель Кремля.
Фото: РБК
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
20 февраля 2020 17:32
Полпред подчеркнул, что у нового ГФИ есть серьезный опыт государственного управления на различных должностях в органах юстиции, в правовой экспертизе. Политика региона
91
20 февраля 2020 17:17
Изменения в правилах выдачи маткапитала предложил внести президент Владимир Путин для обеспечения роста численности населения. Политика региона
89
20 февраля 2020 16:59
Глава государства заявил о необходимости "не формально, а по делу" реагировать на сообщения о нарушениях прав бизнесменов. Политика региона
95
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
940
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
879
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1376
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
338
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
779
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2700
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1121
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2219
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1683
Фоторепортажи
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
478
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
534
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1268
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1775
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1790
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
2146
Мероприятия