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Новости /  Политика /  Политика региона  

Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина

20 февраля 2020 16:48
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В Кремле не считают провокационным вопрос петербурженки о низких доходах граждан России и зарплате президента страны Владимира Путина.
В Кремле не считают провокационным вопрос петербурженки о низких доходах граждан России и зарплате президента страны Владимира Путина, она совершенно спокойно и вдумчиво аргументировала свою позицию и выслушивала аргументы главы государства, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Путин в среду посетил Санкт-Петербург, где принял участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти первого мэра города Анатолия Собчака. После возложения цветов к его памятнику президент подошел к горожанам, собравшимся неподалеку от монумента. Одна женщина обратилась к главе государства с вопросом о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, Путин в ответ заметил: "Думаю, что очень трудно". Горожанка также предположила, что его зарплата больше указанной суммы, на что президент ответил, что зарплата главы государства - не самая большая в стране.

"Нет, я не думаю, что провокация", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, не считают ли в Кремле провокацией такой вопрос о зарплате президента и нищенских доходах граждан.

Он напомнил, что Путин часто общается с людьми, в том числе во время своих поездок по регионам.

"В данном случае в Санкт-Петербурге после того, как он возложил цветы к памятнику Собчака, он увидел, что просто собрались люди, и он подошел к ним с тем, чтобы пообщаться. И стояла женщина - она совершенно спокойно, вдумчиво говорила с президентом, давала свои аргументы и выслушивала его аргументы, поэтому здесь вряд ли можно говорить о какой-то провокации", - пояснил представитель Кремля. 


Фото:   РБК
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Комментарии


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