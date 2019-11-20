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Новости /  Политика /  Политика региона  

Новый детский сад заработает в Кошкинском районе области уже в декабре

20 ноября 2019 15:13
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Сейчас специалисты завершают работы по внутренней отделке помещений.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с главой Кошкинского района Виктором Титовым. Глава района доложил руководителю области о реализации на территории национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным, а также о перспективных планах развития территории.

Виктор Титов рассказал, что благодаря нацпроектам значительные перемены произошли в различных сферах жизни района – от здравоохранения до ЖКХ и благоустройства. К примеру, в пилотный год реализации нацпроекта «Здравоохранение» проведен капитальный ремонт детской поликлиники и открыт фельдшерско-акушерский пункт в селе Шпановка. Нацпроект «Жилье и городская среда» дал возможность благоустроить сквер по улице Вокзальной, площадку ремзавода по улице Заводской, территорию СДК «Орловка», а также обустроить спортивную площадку в селе Орловка.

Снизить количество ДТП на местных дорогах помог нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: кроме ремонта и строительства дорог, по нацпроекту удалось, например, оборудовать аварийные участки дорог в селе Кошки светофорами и «лежачими полицейскими». Для того, чтобы продолжить положительные изменения, глава района попросил Дмитрия Азарова посодействовать в решении вопроса с ремонтом и строительством УДС на трех улицах в селе Кошки – Комсомольской, Луговой и Победы. Проектно-сметная документация по объектам районом подготовлена, Глава региона поручил передать документы в профильное министерство для рассмотрения возможности выделения средств на ремонтные работы уже в 2020 году.

В этом году обновилась и материально-техническая база школы в райцентре: по нацпроекту «Образование» в кошкинской школе открылся центр цифрового и гуманитарного развития «Точка роста». Центр обеспечен современным оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по таким предметам, как технология, информатика и ОБЖ.

Произошедшие перемены вдохновили жителей и представителей бизнес-сообщества на активное участие в федеральных и региональных проектах, направленных на создание комфортной среды проживания. Так в рамках нацпроекта «Культура» и губернаторского проекта «СОдействие» был проведен капитальный ремонт межпоселенческого культурно-досугового центра в селе Кошки. Специалисты восстановили отмостку здания, заменили наружные и внутренние коммуникации, провели отделочные работы, полностью обновили зрительный зал и сценическое оборудование, отремонтировали входную группу и смонтировали новый тепловой пункт. Финансирование работ проводилось на основе государственно-частного партнерства: средства на капремонт выделялись из регионального и муниципального бюджета, а также ПАО «Лукойл» на основании соглашения о сотрудничестве с Правительством Самарской области. «Торжественное открытие центра мы провели в сентябре, это был настоящий праздник для жителей района, – рассказал Виктор Титов. – Спасибо вам, Дмитрий Игоревич, мы знаем, что проект был реализован по вашей личной инициативе и поддержке».

В скором времени в районе откроется еще один соцобъект – детский сад на 80 мест в селе Кошки. Строительные работы стартовали в этом году по нацпроекту «Демография». На данный момент завершены все земляные работы, заложен фундамент под модульную котельную, проложена теплотрасса, наружная канализация и система водоснабжения. К зданию подведены сети наружного электроснабжения, проведено бетонирование фундамента, возведены стены, обустроены шахты лифта, установлены окна и двери. Сейчас специалисты завершают работы по внутренней отделке помещений, готовят группы и кабинеты под установку мебели и оборудования. «Ввести объект в эксплуатацию мы планируем в середине декабря», – доложил глава района. Дмитрий Азаров поручил Виктору Титову установить на объекте ежедневный контроль, чтобы в оперативном режиме отслеживать соблюдение сроков, и что самое главное, качество работ. «Виктор Николаевич, сейчас вы или ваши доверенные лица должны находиться на объекте с утра до ночи, чтобы с уверенностью говорить о том, что детишки уже до конца года смогут пойти в новый детский сад, – обратился к главе района Губернатор. – Контролируйте рабочих, внимательно оценивайте качество, чтобы в случае выявления недостатков была возможность заставить подрядчика их оперативно устранить до того, как примите объект», передает пресс-служба облправительства.

 
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Комментарии



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