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Новости /  Политика /  Политика региона  

На заседании общественного совета обсудили вопросы улучшения экологической обстановки в Самарской области

13 февраля 2020 19:57
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Первым вопросом министр лесного хозяйства СО Александр Ларионов доложил об исполнении 39 поручений предыдущего заседания общественного совета.
В четверг, 13 февраля, состоялось заседание общественного совета по экологической безопасности при губернаторе Самарской области под председательством заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина. Представители органов власти, общественных организаций, крупных промышленных предприятий, регоператора по обращению с ТКО, обсудили вопросы улучшения экологической обстановки в регионе.

Первым вопросом министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов доложил об исполнении 39 поручений предыдущего заседания общественного совета касающихся, в основном, вопросов санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, модернизации объектов водоснабжения и водоотведения, в том числе реализуемых в рамках проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая вода» в составе национального проекта «Экология», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

«31 поручение исполнено и снято с контроля, сроки исполнения 4 поручений указаны как «постоянно» — по ним проводится работа в постоянном режиме. По 4 поручениям срок исполнения продлен на 2020 год,» — отчитался Александр Ларионов.

Следующим вопросом обсудили итоги работы новой системы обращения с отходами за 2019 год.

Новая схема заработала в Самарской области с 1 января 2019 года, в соответствии с составляющей федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология».

В своем Послании депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона на 2020 год глава региона Дмитрий Азаров отметил, что в прошлом году система стартовала в области без коллапса, а за первый год работы удалось существенно продвинуться в решении проблем, копившихся десятилетиями.

Подводя итоги функционирования системы в 2019 году, врио министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Михаил Татаринцев сообщил, что в регионе было ликвидировано 626 несанкционированных свалок. На данный момент в области действует пять мусоросортировочных станций, одна из них запущена осенью 2019 год в Новокуйбышевске, началось постепенное внедрение системы раздельного сбора мусора. В прошлом году регоператором и операторами отрасли обращения с ТКО было закуплено более 100 единиц новой техники, обустроено 2062 новые площадки сбора мусора, еще 526 площадок отремонтировали, закуплено почти 11,5 тысяч контейнеров и 215 бункеров.

«В 2020 году необходимо завершить проектирование 4 новых полигонов с многофункциональными комплексами по переработке отходов (в Кинель-Черкасском, Хворостянском, Большечерниговском и Сергиевском районах). Они должны быть абсолютно безопасны для экологической среды. А уже в 2021 году необходимо приступить к их строительству — такую задачу губернатор Дмитрий Азаров поставил в своем Послании,» — подчеркнул в своем выступлении министр энергетики и ЖКХ Самарской области.

По прогнозам регионального министерства, в 2020 году все показатели федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» должны быть исполнены на 100%.

Михаил Захаров, директор ООО «ЭкоСтройРесурс», в своем докладе рассказал, что при сегодняшней загрузке действующих объектов в 2019 году удалось отправить на обработку из общего объема образованных отходов —
24 %.

Александр Карпушкин отметил, что этот процент сортировки недостаточен: «Все вводимые мусоросортировочные станции должны быть загружены на 100%», — обозначил зампред Правительства.

Ведется большая работа с населением. Открыто 37 центров обслуживания населения, доступны два многоканальных телефона «горячей линии». Собираемость платы за услуги регоператора в 2019 году составила 74% среди физических лиц и управляющих компаний и 81% среди юридических лиц. За счёт того, что база данных регоператором формировалась самостоятельно из общедоступных источников, некоторые жители только недавно начали получать квитанции. Регоператор заверил, что данной категории граждан никакие пени и штрафы начисляться не будут.

Регоператор отметил, что сегодня одной из проблем в работе является отсутствие на законодательном уровне системы контроля за отходами, не входящими в зону ответственности компании (строительные, промышленные отходы), а также наличие случаев отнесения твердых коммунальных отходов к промышленным отходам большинством промышленных предприятий с целью снижения объема вывозимых отходов.

Александр Карпушкин поручил министерству совместно с регоператором в течение месяца сформировать перечень всех оставшихся в регионе свалок, подготовить план по ликвидации и разместить этот документ в открытом доступе для всех жителей области.

Далее, в ходе заседания врио руководителя департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области Алена Гаршина рассказала об установлении единого предельного тарифа на вывоз мусора в 2020 году. Он остался на уровне 2019 года, то есть сумма оплаты за вывоз мусора не вырастет.

Глава Новокуйбышевска Сергей Марков доложил о результатах мониторинга состояния и движения подземной линзы нефтепродуктов (содержание нефти в подземных водах). По его словам, в настоящее время риска ее влияния на окружающую среда и качество питьевой воды нет. Негативной динамики состояния линзы в Новокуйбышевске не выявлено, экологическая обстановка в городе в целом стабильна, сообщил глава города.

Представители крупнейших промышленных предприятий Самарской области представили практики по внедрению наилучших доступных технологий, оснащению системами автоматического контроля выбросов — это также является требованием федерального законодательства в сфере экологии.

Председатель заседания поручил организовать дискуссионную площадку для обсуждения вопросов оснащения системами автоматического контроля выбросов других предприятий региона, обучению и передачи опыта, передает пресс-служба облправительства. 
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