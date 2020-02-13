На заседании общественного совета обсудили вопросы улучшения экологической обстановки в Самарской области
13 февраля 2020 19:57
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Первым вопросом министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов доложил об исполнении 39 поручений предыдущего заседания общественного совета касающихся, в основном, вопросов санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, модернизации объектов водоснабжения и водоотведения, в том числе реализуемых в рамках проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая вода» в составе национального проекта «Экология», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
«31 поручение исполнено и снято с контроля, сроки исполнения 4 поручений указаны как «постоянно» — по ним проводится работа в постоянном режиме. По 4 поручениям срок исполнения продлен на 2020 год,» — отчитался Александр Ларионов.
Следующим вопросом обсудили итоги работы новой системы обращения с отходами за 2019 год.
Новая схема заработала в Самарской области с 1 января 2019 года, в соответствии с составляющей федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология».
В своем Послании депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона на 2020 год глава региона Дмитрий Азаров отметил, что в прошлом году система стартовала в области без коллапса, а за первый год работы удалось существенно продвинуться в решении проблем, копившихся десятилетиями.
Подводя итоги функционирования системы в 2019 году, врио министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Михаил Татаринцев сообщил, что в регионе было ликвидировано 626 несанкционированных свалок. На данный момент в области действует пять мусоросортировочных станций, одна из них запущена осенью 2019 год в Новокуйбышевске, началось постепенное внедрение системы раздельного сбора мусора. В прошлом году регоператором и операторами отрасли обращения с ТКО было закуплено более 100 единиц новой техники, обустроено 2062 новые площадки сбора мусора, еще 526 площадок отремонтировали, закуплено почти 11,5 тысяч контейнеров и 215 бункеров.
«В 2020 году необходимо завершить проектирование 4 новых полигонов с многофункциональными комплексами по переработке отходов (в Кинель-Черкасском, Хворостянском, Большечерниговском и Сергиевском районах). Они должны быть абсолютно безопасны для экологической среды. А уже в 2021 году необходимо приступить к их строительству — такую задачу губернатор Дмитрий Азаров поставил в своем Послании,» — подчеркнул в своем выступлении министр энергетики и ЖКХ Самарской области.
По прогнозам регионального министерства, в 2020 году все показатели федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» должны быть исполнены на 100%.
Михаил Захаров, директор ООО «ЭкоСтройРесурс», в своем докладе рассказал, что при сегодняшней загрузке действующих объектов в 2019 году удалось отправить на обработку из общего объема образованных отходов —
24 %.
Александр Карпушкин отметил, что этот процент сортировки недостаточен: «Все вводимые мусоросортировочные станции должны быть загружены на 100%», — обозначил зампред Правительства.
Ведется большая работа с населением. Открыто 37 центров обслуживания населения, доступны два многоканальных телефона «горячей линии». Собираемость платы за услуги регоператора в 2019 году составила 74% среди физических лиц и управляющих компаний и 81% среди юридических лиц. За счёт того, что база данных регоператором формировалась самостоятельно из общедоступных источников, некоторые жители только недавно начали получать квитанции. Регоператор заверил, что данной категории граждан никакие пени и штрафы начисляться не будут.
Регоператор отметил, что сегодня одной из проблем в работе является отсутствие на законодательном уровне системы контроля за отходами, не входящими в зону ответственности компании (строительные, промышленные отходы), а также наличие случаев отнесения твердых коммунальных отходов к промышленным отходам большинством промышленных предприятий с целью снижения объема вывозимых отходов.
Александр Карпушкин поручил министерству совместно с регоператором в течение месяца сформировать перечень всех оставшихся в регионе свалок, подготовить план по ликвидации и разместить этот документ в открытом доступе для всех жителей области.
Далее, в ходе заседания врио руководителя департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области Алена Гаршина рассказала об установлении единого предельного тарифа на вывоз мусора в 2020 году. Он остался на уровне 2019 года, то есть сумма оплаты за вывоз мусора не вырастет.
Глава Новокуйбышевска Сергей Марков доложил о результатах мониторинга состояния и движения подземной линзы нефтепродуктов (содержание нефти в подземных водах). По его словам, в настоящее время риска ее влияния на окружающую среда и качество питьевой воды нет. Негативной динамики состояния линзы в Новокуйбышевске не выявлено, экологическая обстановка в городе в целом стабильна, сообщил глава города.
Представители крупнейших промышленных предприятий Самарской области представили практики по внедрению наилучших доступных технологий, оснащению системами автоматического контроля выбросов — это также является требованием федерального законодательства в сфере экологии.
Председатель заседания поручил организовать дискуссионную площадку для обсуждения вопросов оснащения системами автоматического контроля выбросов других предприятий региона, обучению и передачи опыта, передает пресс-служба облправительства.
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