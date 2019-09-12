Москалькова прокомментировала возможность сокращения рабочей недели

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"Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести мониторинговые исследования. Но я не уверена, что эта идея сегодня без специальных исследований может быть внедрена", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов, не приведет ли сокращение рабочей недели к более интенсивному труду.Государственная Дума в ближайшее время обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, по итогам дискуссии с правительством, профсоюзами и работодателями могут подготовить соответствующие законопроекты, сообщил в среду председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что трудовое законодательство не соответствует сегодняшним реалиям.Фото: соцсети