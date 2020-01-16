Кудрин — о Мишустине: Он чувствует нерв цифровизации

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— Вчера произошедшая смена правительства, честно сказать, во многих увеличила надежду, что новая команда правительства сумеет больше сделать, большего добиться, — отметил он на сессии Гайдаровского форума.Кудрин также заявил, что такие изменения позволяют верить в то, что предложенный правительству лидер Михаил Мишустин "более чувствует сегодня ситуацию в бизнесе, умеет балансировать интересы бизнеса и государства".По мнению председателя Счётной палаты, Мишустин чувствует "нерв цифровизации" и и осознаёт, какое значение для развития бизнеса и экономики страны имеют технологии.— Целый ряд такого рода факторов говорит о том, что у нас сегодня больше надежды стало на проведение целого ряда реформ. Почему я и считаю, что сегодня у нас появилась надежда, — заключил Кудрин.15 января по итогам Послания президента Федеральному собранию премьер Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства. Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра и уже провёл с ним рабочую встречу.Фото: ТАСС / Климентьев Михаил