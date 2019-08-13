Кремль выступил против «несоразмерного применения силы» к протестующим
13 августа 2019 18:19
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«Мы считаем, первое — абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти, и считаем абсолютно оправданными действия правоохранителей в пресечении общественных беспорядков. <...> Органы делают все как для пресечения беспорядков, так и для обеспечения безопасности на митингах», — сказал он.
Он отметил, что нужно разделять согласованные заранее с властями акции протеста и «действия, которые, наверное, подпадают под попытки организации или вовлечения людей в общественные беспорядки». По его словам, это «совершенно разные явления».
Песков также рассказал, что Кремль в равной степени фиксирует как случаи неповиновения полиции, так и случаи проявления агрессии со стороны полицейских, и по всем ним ведется проверка.
«Также фиксируем те материалы, которые фиксируют неповиновение и, более того, агрессию по отношению к сотрудникам органов правопорядка, что также является недопустимым», — заметил он, добавив, что единственный орган, который может выносить решения на этот счет, — это суд, а не администрация президента.
Протесты происходят во многих государствах мира, «иногда эти акции имеют смешанный характер — протестно-гулятельный, развлекательный характер», заметил пресс-секретарь президента. Он подчеркнул, что политическим кризисом проведение подобных акций «никоим образом» назвать нельзя и призвал отличать мирные согласованные властями протесты от массовых беспорядков.
На вопрос, почему происходящее в столице до сих пор не комментировал президент, Песков сказал, что глава государства обращает внимание на происходящее, но «в России ежедневно происходит огромное количество событий» и «совсем не по каждому вопросу президенту надо высказывать свою точку зрения».
С июля в Москве проходят митинги, поводом для которых стал отказ Мосгоризбиркома допускать до осенних выборов оппозиционных кандидатов. 27 июля и 3 августа состоялись несанкционированные митинги в центре столицы, в ходе которых полиция, по официальным данным, задержала в общей сложности свыше 1,6 тыс. человек. По их итогам суд отправил под административный арест более 100 человек. Самой массовой по количеству задержаний стала акция 27 июля — более 1 тыс. человек.
В минувшие выходные, 10 августа, прошла очередная акция, но на этот раз уже санкционированная мэрией. На нее пришли, по разным данным, от 20 тыс. до 50 тыс. человек. После акции часть митингующих вышла на несогласованное шествие. Полиция сообщила о 136 задержанных.
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