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Новости /  Политика /  Политика региона  

Казахстан и США подписали соглашение об "открытом небе"

6 января 2020 22:05
98
Соглашение установит правовую базу для выполнения прямых регулярных рейсов между двумя странами.
Казахстан и США заключили соглашение о воздушном сообщении на принципах "открытого неба", передает РИА Новости. Об этом сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

"Подписано соглашение о воздушном сообщении между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки", — говорится в сообщении КГА.

Документ подписали министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов и посол США в республике Уильям Мозер.

"Данное соглашение является первым для Республики Казахстан, которое предусматривает принципы "открытого неба" в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по дальнейшей либерализации воздушного транспорта, что предоставляет большие возможности для перевозчиков, планирующих выполнять полеты между Казахстаном и США, в рамках которого стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначения и частот, в том числе с "пятой степенью" свободы воздуха", — поясняется в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, соглашение установит правовую базу для выполнения прямых регулярных рейсов между двумя странами, а также будет способствовать дальнейшему развитию стратегического партнерства между Казахстаном и США. 



Фото:   соцсети
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Комментарии


Политика региона
6 января 2020  22:05
Соглашение установит правовую базу для выполнения прямых регулярных рейсов между двумя странами.
Казахстан и США подписали соглашение об "открытом небе"
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