Казахстан и США подписали соглашение об "открытом небе"
6 января 2020 22:05
98
"Подписано соглашение о воздушном сообщении между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки", — говорится в сообщении КГА.
Документ подписали министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов и посол США в республике Уильям Мозер.
"Данное соглашение является первым для Республики Казахстан, которое предусматривает принципы "открытого неба" в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по дальнейшей либерализации воздушного транспорта, что предоставляет большие возможности для перевозчиков, планирующих выполнять полеты между Казахстаном и США, в рамках которого стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначения и частот, в том числе с "пятой степенью" свободы воздуха", — поясняется в пресс-релизе.
По данным пресс-службы, соглашение установит правовую базу для выполнения прямых регулярных рейсов между двумя странами, а также будет способствовать дальнейшему развитию стратегического партнерства между Казахстаном и США.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
6 января 2020 22:05
Соглашение установит правовую базу для выполнения прямых регулярных рейсов между двумя странами. Политика региона
97
6 января 2020 15:45
До этого лидеры двух стран встречались 9 декабря 2019 года на полях "нормандского саммита" в Париже. Политика региона
153
4 января 2020 21:13
Скорее всего, речь идет о снижении возрастной границы. Политика региона
526
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
730
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
723
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1106
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
928
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
353
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1018
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
949
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
521
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1433
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
598
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1023
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1076
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1343
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2403
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2931
Мероприятия