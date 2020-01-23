Израильский телеканал сравнил с фиаско выступление Зеленского в Давосе

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«Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет ничего как политик и является крайне ограниченным человеком», — говорится в тексте.Отмечается также, что во время выступления украинского лидера был практически пустой зал, в то время как выступавший перед ним премьер-министр Пакистана Имран Хан собрал аншлаг.Телеканал также напомнил, что украинский лидер грозился отказаться от поездки в Израиль, если ему не дадут выступить на форуме по холокосту.«Выступить Зеленскому не разрешили, однако он не стал отменять визит», — заметили в статье.Об отказе идти на форум Зеленский написал на своей странице в Facebook ранее в этот день. Украинский лидер сообщил, что многим, пережившим холокост, якобы не удалось попасть на мероприятие из-за ограниченного количества мест и высокого интереса к событию.«Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям», — написал он, отметив, что ряд израильских чиновников поступили таким же образом.В то же время Зеленский заявил о намерении участвовать в других запланированных мероприятиях, в том числе встретиться с властями Израиля.22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский заявил, что выход Британии из ЕС является отличным моментом для вступления в союз Украины. При этом он выразил желание, чтобы к Киеву относились как к равному и мощному партнеру. Кроме того, президент заявил о намерении сделать Украину лидером Восточной и Центральной Европы, призвав инвестировать в страну.Фото: Reuters