Израильский телеканал сравнил с фиаско выступление Зеленского в Давосе
23 января 2020 23:46
30
«Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет ничего как политик и является крайне ограниченным человеком», — говорится в тексте.
Отмечается также, что во время выступления украинского лидера был практически пустой зал, в то время как выступавший перед ним премьер-министр Пакистана Имран Хан собрал аншлаг.
Телеканал также напомнил, что украинский лидер грозился отказаться от поездки в Израиль, если ему не дадут выступить на форуме по холокосту.
«Выступить Зеленскому не разрешили, однако он не стал отменять визит», — заметили в статье.
Об отказе идти на форум Зеленский написал на своей странице в Facebook ранее в этот день. Украинский лидер сообщил, что многим, пережившим холокост, якобы не удалось попасть на мероприятие из-за ограниченного количества мест и высокого интереса к событию.
«Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям», — написал он, отметив, что ряд израильских чиновников поступили таким же образом.
В то же время Зеленский заявил о намерении участвовать в других запланированных мероприятиях, в том числе встретиться с властями Израиля.
22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский заявил, что выход Британии из ЕС является отличным моментом для вступления в союз Украины. При этом он выразил желание, чтобы к Киеву относились как к равному и мощному партнеру. Кроме того, президент заявил о намерении сделать Украину лидером Восточной и Центральной Европы, призвав инвестировать в страну.
Фото: Reuters
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
23 января 2020 23:46
Отмечается также, что во время выступления украинского лидера был практически пустой зал. Политика региона
29
23 января 2020 23:13
Еще одним самарским человеком в команде президента Ингушетии Махмуда-Али Калиматова стал один из первых самарских банкиров Владимир Сластенин. Политика региона
59
23 января 2020 19:45
Были подведены итоги служебной деятельности сотрудников полиции в регионе за прошлый год, а также определены ключевые цели и задачи на текущий 2020-й. Политика региона
109
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
814
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
781
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1235
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
293
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1801
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
642
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1532
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1284
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
850
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
869
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1306
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1413
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1656
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2759
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3296
Мероприятия
В год 75-летия Победы школьники СО познакомятся с творчеством их земляка – фронтового корреспондента Николая Финикова