Я нашел ошибку
Главные новости: 
Отмечается также, что во время выступления украинского лидера был практически пустой зал.
Израильский телеканал сравнил с фиаско выступление Зеленского в Давосе
Еще одним самарским человеком в команде президента Ингушетии Махмуда-Али Калиматова стал один из первых самарских банкиров Владимир Сластенин. .
Президент Ингушетии укрепился еще одним выходцем из самарской банковской сферы
В китайском городе Хуанган с 24 января приостанавливают работу общественного транспорта, а также железнодорожное сообщение в выездном направлении.
В Китае изолируют второй город из-за распространения коронавируса
Подпись королевы ознаменовала завершение всех юридических формальностей внутри Великобритании, связанных с выходом страны из ЕС.
Королева Елизавета II подписала закон о выходе из Евросоюза
После затянувшегося на полгода судебного разбирательства арбитраж отказал компании «Прокат» в удовлетворении иска к фирме «Парсел-инвест».
Самарскому бизнесмену Развееву не удалось вернуть себе причал
Что позволило обеспечить занятость безработных граждан на областном рынке труда.
В СО за три года было создано 1663 субъекта малого предпринимательства
Её вес — около 60 миллиграммов, а диаметр — примерно три миллиметра.
В Швейцарии отчеканили самую маленькую золотую монету в мире с портретом Эйнштейна
Компании Туренко оказались в эпицентре скандала, связанного с поставками больницам просроченных латексных перчаток.
Структуры холдинга «Медитек» попали в уголовное дело
сегодня  Пятница, 24 января, 00:07
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/01:
USD 61.95
0.12
EUR 68.69
0.17
Новости /  Политика /  Политика региона  

Израильский телеканал сравнил с фиаско выступление Зеленского в Давосе

23 января 2020 23:46
30
Отмечается также, что во время выступления украинского лидера был практически пустой зал.
Участие президента Украины Владимира Зеленского во Всемирном экономическом форуме в Давосе — это провал, а его заявления — абсурдны, говорится в опубликованной 22 января статье израильского телеканала Arutz 7, передает iz.ru.

«Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет ничего как политик и является крайне ограниченным человеком», — говорится в тексте.

Отмечается также, что во время выступления украинского лидера был практически пустой зал, в то время как выступавший перед ним премьер-министр Пакистана Имран Хан собрал аншлаг.

Телеканал также напомнил, что украинский лидер грозился отказаться от поездки в Израиль, если ему не дадут выступить на форуме по холокосту.

«Выступить Зеленскому не разрешили, однако он не стал отменять визит», — заметили в статье.

Об отказе идти на форум Зеленский написал на своей странице в Facebook ранее в этот день. Украинский лидер сообщил, что многим, пережившим холокост, якобы не удалось попасть на мероприятие из-за ограниченного количества мест и высокого интереса к событию.

«Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям», — написал он, отметив, что ряд израильских чиновников поступили таким же образом.

В то же время Зеленский заявил о намерении участвовать в других запланированных мероприятиях, в том числе встретиться с властями Израиля.

22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский заявил, что выход Британии из ЕС является отличным моментом для вступления в союз Украины. При этом он выразил желание, чтобы к Киеву относились как к равному и мощному партнеру. Кроме того, президент заявил о намерении сделать Украину лидером Восточной и Центральной Европы, призвав инвестировать в страну. 


Фото:   Reuters
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Политика региона
23 января 2020  23:46
Отмечается также, что во время выступления украинского лидера был практически пустой зал.
Израильский телеканал сравнил с фиаско выступление Зеленского в Давосе
Отмечается также, что во время выступления украинского лидера был практически пустой зал.  Политика региона
29
23 января 2020  23:13
Еще одним самарским человеком в команде президента Ингушетии Махмуда-Али Калиматова стал один из первых самарских банкиров Владимир Сластенин. .
Президент Ингушетии укрепился еще одним выходцем из самарской банковской сферы
Еще одним самарским человеком в команде президента Ингушетии Махмуда-Али Калиматова стал один из первых самарских банкиров Владимир Сластенин.   Политика региона
59
23 января 2020  19:45
Были подведены итоги служебной деятельности сотрудников полиции в регионе за прошлый год, а также определены ключевые цели и задачи на текущий 2020-й.
Дмитрий Азаров принял участие в расширенном заседании коллегии регионального ГУ МВД
Были подведены итоги служебной деятельности сотрудников полиции в регионе за прошлый год, а также определены ключевые цели и задачи на текущий 2020-й.  Политика региона
109
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
814
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
781
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1235
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
293
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1801
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
642
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1532
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1284
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
850
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
869
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1306
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1413
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1656
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2759
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3296
Весь список

Мероприятия
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением лыжной гонки «Лыжня России»
В год 75-летия Победы школьники СО познакомятся с творчеством их земляка – фронтового корреспондента Николая Финикова
В Самарском театре оперы и балета состоится юбилейный концерт ведущей оперной солистки Татьяны Гайворонской
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные