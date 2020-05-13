Инвестиции и социальные гарантии. Какие преимущества получит новый арктический регион

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Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали в среду в Нарьян-Маре меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". В ЦИК России заявили, что законодательство предусматривает проведение референдума в Архангельской области и Ненецком автономном округе (НАО) перед объединением этих субъектов, голосование может пройти в сентябре 2020 года. Площадь объединенного субъекта составит около 770 тыс. кв. км.Объединенный арктический регион сможет более эффективно привлекать инвестиции, участвовать в государственных программах, нежели два субъекта поодиночке, сказал ТАСС сенатор от НАО Виктор Павленко."Одно дело - маленький регион, а другое дело - большой субъект, где инвестиции посерьезней и государственные программы. С этой точки зрения будет взаимовыгодно", - сказал собеседник агентства.Схожего мнения придерживается депутат Госдумы от НАО Сергей Коткин. "Крупному субъекту всегда проще получать федеральные деньги, проще выходить на федеральный уровень для решения стратегических задач - по Северному морскому пути, крупным инвестициям. Если цена на нефть будет выше, то, безусловно, Архангельская область выиграет в этом плане [от объединения]. Если цена на нефть будет ниже 25-20 долларов за баррель, то, наоборот, область будет оказывать поддержку округу. Крупному субъекту "выплывать" проще", - добавил собеседник агентства.По его мнению, меморандум и был подписан в качестве решения проблем регионов, которые оказались в сложном экономическом положении в связи с глобальным кризисом и пандемией. "Ненецкий автономный округ формирует бюджет только за счет нефтегазовых доходов, поэтому существенно у нас сократились доходы, серьезное положение в целом по бюджетной составляющей, видимо и по зарплате, по социальной поддержке граждан", - сказал Коткин.С социальной точки зрения жители НАО пользовались и пользуются медицинскими услугами в Архангельской области, получают здесь образование в Северном (Арктическом) федеральном университете, поэтому с объединением эти связи только улучшатся, считает сенатор Павленко."Объединение будет способствовать улучшению транспортной схемы, особенно в связи с задачей, поставленной президентом России по развитию Арктического региона. Немногие, наверное, знают, что Земля Франца Иосифа, Земля Александры - это Архангельская область, но территориально ближе к НАО. С точки зрения логистики объединение даст экономический эффект", - сказал сенатор.Кроме того, объединение двух субъектов открывает возможности для диверсификации их экономик, считает депутат Архангельского областного собрания Виталий Фортыгин. "Сразу возникают у нас возможности получать эффект и от той экономики, которая имеется в Ненецком округе - это и нефть и газ, и оленеводство, и рыболовство, и в Архангельской области", - пояснил он. Экономика Архангельской области сейчас включает лесную и лесохимическую промышленность, добычу алмазов, развивающийся малый и средний бизнес, строительный комплекс, уточнил Фортыгин. Он также согласен с тем, что укрупнение региона позволит рассчитывать на увеличение финансирования со стороны федерального центра и более успешное решение задач по освоению арктических территорий.Решение об объединении должно приниматься строго в соответствии с законом, с учетом мнения жителей территорий и с уважением к ним, уверены все эксперты."Людей волнуют рабочие места, достойная оплата труда, жилье, качественное медицинское обслуживание, получение образования, в том числе высшего, меры социальной поддержки. Речь идет о конкретных людях, перспективы должны быть понятны и гарантированы. Мы должны сами определиться, как нам развиваться и жить. Мы должны получать дополнительные возможности, как отдельный регион, так и вместе с Архангельской областью. Решение этой задачи сейчас на повестке. Но в конечном итоге решение должны принять сами жители региона", - сказал ТАСС председатель окружного собрания НАО Александр Лутовинов.По мнению сенатора Коткина, именно жители области и округа должны принять решение - будут они объединяться или нет. А для этого они должны взвесить все "за" и "против": что будет предлагаться рабочими группами, какие будут гарантии жителям Ненецкого автономного округа, будет ли сохранена социальная поддержка для жителей НАО."Как будут существовать коренные малочисленные народы - ненцы, прежде всего в Ненецком автономном округе, поскольку очень важно сохранить традиционный уклад жизни и хозяйствования коренных малочисленных народов, для чего, собственно, и создавался автономный округ. Очень важно все эти моменты проговорить, и семь раз отмерить, а потом только отрезать", - сказал Коткин.Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но при этом, согласно уставу Архангельской области, он входит также в ее состав. Президент России Владимир Путин 2 апреля принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил врио главы региона Цыбульского, который до этого возглавлял НАО. Врио главы НАО был в свою очередь назначен Юрий Бездудный.