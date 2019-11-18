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Новости /  Политика /  Политика региона  

Хинштейн требует от главы Мордовии наказать виновных в оскорблении памяти о героях ВОВ

18 ноября 2019 17:38
128
Вместо того, чтобы восстановить монумент, его попросту обнесли сайдингом.
Разгильдяйство при восстановлении памятников недопустимо, отметил координатор партпроекта «Единой России» «Историческая память» Александр Хинштейн, передает hinshtein.ru.

Он направил запрос на имя главы Республики Мордовия Владимира Волкова с просьбой наказать виновных в оскорблении памяти о героях Великой Отечественной войны и в кратчайшие сроки восстановить памятник в деревне Спасские Мурзы, который обнесли сайдингом.
«Я направил запрос на имя главы Республики Мордовия Владимира Волкова с просьбой разобраться в ситуации, которая возникла при якобы реставрации памятника героям Великой Отечественной войны в деревне Спасские Мурзы под Саранском. Вместо того, чтобы восстановить монумент, его попросту обнесли сайдингом. Считаю, что такое разгильдяйство недопустимо – виновные должны быть наказаны, а памятнику — возвращен первозданный вид», — заявил Хинштейн.

Координатор партпроекта указал на важность восстановления памятников. «Благодаря усилиям, в том числе, партпроекта «Историческая память» ведется постоянная работа по сохранению памяти о Великой Победе», — добавил он.

Напомним, по сообщениям соцсетей, жители деревни Спасские Мурзы под Саранском с июля пытались привлечь внимание администрации к плачевному состоянию памятника. Однако вместо реставрации монумент закрыли сайдингом. Теперь местные жители добиваются, чтобы подрядчик исправил работу или, по меньшей мере, вернул монументу изначальный вид. 



Фото Readovka
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Комментарии



Политика региона
18 ноября 2019  19:03
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18 ноября 2019  17:38
Вместо того, чтобы восстановить монумент, его попросту обнесли сайдингом.
Хинштейн требует от главы Мордовии наказать виновных в оскорблении памяти о героях ВОВ
Вместо того, чтобы восстановить монумент, его попросту обнесли сайдингом.  Политика региона
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