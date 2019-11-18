Хинштейн требует от главы Мордовии наказать виновных в оскорблении памяти о героях ВОВ
18 ноября 2019 17:38
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Он направил запрос на имя главы Республики Мордовия Владимира Волкова с просьбой наказать виновных в оскорблении памяти о героях Великой Отечественной войны и в кратчайшие сроки восстановить памятник в деревне Спасские Мурзы, который обнесли сайдингом.
«Я направил запрос на имя главы Республики Мордовия Владимира Волкова с просьбой разобраться в ситуации, которая возникла при якобы реставрации памятника героям Великой Отечественной войны в деревне Спасские Мурзы под Саранском. Вместо того, чтобы восстановить монумент, его попросту обнесли сайдингом. Считаю, что такое разгильдяйство недопустимо – виновные должны быть наказаны, а памятнику — возвращен первозданный вид», — заявил Хинштейн.
Координатор партпроекта указал на важность восстановления памятников. «Благодаря усилиям, в том числе, партпроекта «Историческая память» ведется постоянная работа по сохранению памяти о Великой Победе», — добавил он.
Напомним, по сообщениям соцсетей, жители деревни Спасские Мурзы под Саранском с июля пытались привлечь внимание администрации к плачевному состоянию памятника. Однако вместо реставрации монумент закрыли сайдингом. Теперь местные жители добиваются, чтобы подрядчик исправил работу или, по меньшей мере, вернул монументу изначальный вид.
Фото Readovka
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