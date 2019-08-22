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Новости /  Политика /  Политика региона  

Губернатор Дмитрий Азаров и гендиректор ГК «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посетили РКЦ «Прогресс»

22 августа 2019 20:48
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В четверг, 22 августа, с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с антропоморфным роботом по имени Федор на борту.
В четверг, 22 августа, с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с антропоморфным роботом по имени Федор на борту. Поздравить коллектив РКЦ «Прогресс», который принимал непосредственное участие в создании ракеты-носителя, на самарскую землю прибыл гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым он встретился с руководством и специалистами предприятия в цеху и поблагодарил за успешно проведённую работу.

«Во-первых, хочу поздравить самарцев с успешным пуском. Ранним утром с Байконура стартовала ракета производства РКЦ «Прогресс». Это серьезный, большой успех, – отметил Дмитрий Рогозин. – Пуск был по сложности в 2 раза выше обычных пусков, потому что впервые проводились испытания «Союз МС», он нами впервые эксплуатировался для пилотируемого запуска на РН «Союз -2.1а». Все удалось, ракета сделала свою работу на твердую пятерку».

Стыковка корабля с российским сегментом МКС должна состояться в субботу утром. После этого космонавты приступят к разгрузке корабля – извлекут робота Фёдора и проанализируют информацию, зафиксированную датчиками телеметрии. Все данные будут использованы при подготовке к следующему запуску ракеты-носителя: «У нас времени практически не осталось, 25 сентября будет последний пуск «Союз-ФГ» –самарской ракеты, после чего, начиная с октября этого года, всепилотируемые пуски будут проводить на РН «Союз-2.1а» с «Союзом МС», – пояснил руководитель Роскосмоса.

Дмитрий Рогозин также подчеркнул, что будет ходатайствовать о представлении сотрудников РКЦ к госнаградам. «Это действительно очень тяжелый и достойный труд, поэтому по итогам сегодняшнего пуска я буду ходатайствовать перед Президентом РФ о награждении ряда сотрудников Роскосмоса, в том числе сотрудников РКЦ «Прогресс», которые подготовили сложный испытательный пуск».

Поздравляя коллектив предприятия, Дмитрий Азаров подчеркнул: состоявшийся запуск является серьёзным шагом вперёд. «РКЦ «Прогресс» — флагман для России, для всей Самарской области. Каждый житель региона с большим участием наблюдает за тем, как развивается предприятие, радуются победам, переживает, когда есть какие-то сложности. Мы понимаем, что во многом ритмичная работа предприятия, работа успешная, инновационная задаёт правильный темп, правильную орбиту развития всей области, – сказал глава региона. – Мы осознаем, что по целому ряду позиций предприятию нужна региональная помощь. Это касается создания социальных условий, а также решения вопросов благоустройства, вопросов, связанных с развитием производства, с занятостью бывших сотрудников. Они находятся в зоне нашего пристального внимания».

Дмитрий Рогозин также отметил, что работа предприятия имеет огромное значение для многих сфер жизнедеятельности человека: «Прогресс» сегодня стоит на двух ногах: ракетной энергии и энергии спутникостроения. Ракетное дело нужно для того, чтобы спутники выводить, а спутники нужны для того, чтобы собирать информацию, превращая ее в полезный для страны продукт оборонного значения, научного значения, и социального значения».

Дмитрий Азаров рассказал о том, что Самарская область успешно внедряет продукты аэрокосмической деятельности в социальной сфере: наш регион является пилотным субъектом ПФО, где реализуются проекты по использованию спутниковой системы ГЛОНАСС не только в мониторинге лесопожарной обстановки, но и в отслеживании несанкционированных валок, контроле за вывозом и размещением отходов, а также при контроле за градостроительной деятельностью.

После посещения РКЦ «Прогресс» Дмитрий Рогозин и Дмитрий Азаров обсудили ряд возможных направлений сотрудничества региона и Роскосмоса, в том числе, вопрос о сотрудничестве госкорпорации с НОЦ Самарской области и передовыми промышленными предприятиями губернии.

Подводя итоги встречи, Дмитрий Рогозин подчеркнул важность работы РКЦ «Прогресс» и региона в целом по изготовлению космической техники. «У РКЦ «Прогресс» есть очень большая перспектива в ракетостроении. Контракт у нас подписан, работы разворачиваются, – акцентировал внимание Дмитрий Рогозин. – Это по сути дела готовность к прыжку РКЦ «Прогресс» на рынке пусковых услуг, чтобы не упускать лидерские позиции, а наоборот, за счет новых изделий высокоэффективных, конкурентоспособных остаться на рынке. Мне кажется, это и для самарского региона, и для всей России крайне важно, вот так показывать характер в условиях санкций», передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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22 августа 2019  20:48
В четверг, 22 августа, с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с антропоморфным роботом по имени Федор на борту.
Губернатор Дмитрий Азаров и гендиректор ГК «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посетили РКЦ «Прогресс»
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