Губернатор Дмитрий Азаров и гендиректор ГК «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посетили РКЦ «Прогресс»
22 августа 2019 20:48
57
«Во-первых, хочу поздравить самарцев с успешным пуском. Ранним утром с Байконура стартовала ракета производства РКЦ «Прогресс». Это серьезный, большой успех, – отметил Дмитрий Рогозин. – Пуск был по сложности в 2 раза выше обычных пусков, потому что впервые проводились испытания «Союз МС», он нами впервые эксплуатировался для пилотируемого запуска на РН «Союз -2.1а». Все удалось, ракета сделала свою работу на твердую пятерку».
Стыковка корабля с российским сегментом МКС должна состояться в субботу утром. После этого космонавты приступят к разгрузке корабля – извлекут робота Фёдора и проанализируют информацию, зафиксированную датчиками телеметрии. Все данные будут использованы при подготовке к следующему запуску ракеты-носителя: «У нас времени практически не осталось, 25 сентября будет последний пуск «Союз-ФГ» –самарской ракеты, после чего, начиная с октября этого года, всепилотируемые пуски будут проводить на РН «Союз-2.1а» с «Союзом МС», – пояснил руководитель Роскосмоса.
Дмитрий Рогозин также подчеркнул, что будет ходатайствовать о представлении сотрудников РКЦ к госнаградам. «Это действительно очень тяжелый и достойный труд, поэтому по итогам сегодняшнего пуска я буду ходатайствовать перед Президентом РФ о награждении ряда сотрудников Роскосмоса, в том числе сотрудников РКЦ «Прогресс», которые подготовили сложный испытательный пуск».
Поздравляя коллектив предприятия, Дмитрий Азаров подчеркнул: состоявшийся запуск является серьёзным шагом вперёд. «РКЦ «Прогресс» — флагман для России, для всей Самарской области. Каждый житель региона с большим участием наблюдает за тем, как развивается предприятие, радуются победам, переживает, когда есть какие-то сложности. Мы понимаем, что во многом ритмичная работа предприятия, работа успешная, инновационная задаёт правильный темп, правильную орбиту развития всей области, – сказал глава региона. – Мы осознаем, что по целому ряду позиций предприятию нужна региональная помощь. Это касается создания социальных условий, а также решения вопросов благоустройства, вопросов, связанных с развитием производства, с занятостью бывших сотрудников. Они находятся в зоне нашего пристального внимания».
Дмитрий Рогозин также отметил, что работа предприятия имеет огромное значение для многих сфер жизнедеятельности человека: «Прогресс» сегодня стоит на двух ногах: ракетной энергии и энергии спутникостроения. Ракетное дело нужно для того, чтобы спутники выводить, а спутники нужны для того, чтобы собирать информацию, превращая ее в полезный для страны продукт оборонного значения, научного значения, и социального значения».
Дмитрий Азаров рассказал о том, что Самарская область успешно внедряет продукты аэрокосмической деятельности в социальной сфере: наш регион является пилотным субъектом ПФО, где реализуются проекты по использованию спутниковой системы ГЛОНАСС не только в мониторинге лесопожарной обстановки, но и в отслеживании несанкционированных валок, контроле за вывозом и размещением отходов, а также при контроле за градостроительной деятельностью.
После посещения РКЦ «Прогресс» Дмитрий Рогозин и Дмитрий Азаров обсудили ряд возможных направлений сотрудничества региона и Роскосмоса, в том числе, вопрос о сотрудничестве госкорпорации с НОЦ Самарской области и передовыми промышленными предприятиями губернии.
Подводя итоги встречи, Дмитрий Рогозин подчеркнул важность работы РКЦ «Прогресс» и региона в целом по изготовлению космической техники. «У РКЦ «Прогресс» есть очень большая перспектива в ракетостроении. Контракт у нас подписан, работы разворачиваются, – акцентировал внимание Дмитрий Рогозин. – Это по сути дела готовность к прыжку РКЦ «Прогресс» на рынке пусковых услуг, чтобы не упускать лидерские позиции, а наоборот, за счет новых изделий высокоэффективных, конкурентоспособных остаться на рынке. Мне кажется, это и для самарского региона, и для всей России крайне важно, вот так показывать характер в условиях санкций», передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
22 августа 2019 20:48
В четверг, 22 августа, с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с антропоморфным роботом по имени Федор на борту. Политика региона
54
22 августа 2019 17:01
На совещании были рассмотрены вопросы, касающиеся мер, принимаемых субъектами системы профилактики для предупреждения преступности и правонарушений среди... Политика региона
130
22 августа 2019 16:32
Минтруд должен оценить влияние возможного введения четырехдневной рабочей недели на производительность труда и социальную сферу. Политика региона
125
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1914
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1442
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1470
Видео
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
187
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
215
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
488
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1104
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
592
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
690
Фоторепортажи
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
607
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
417
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
577
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
940
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
905
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
859
Мероприятия