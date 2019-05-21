Госдума приняла закон о праве родственников пациентов посещать реанимацию

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По словам зампреда Комитета по охране здоровья Леонида Огуля, сейчас такая обязанность не прописана, общий порядок посещения не установлен, а решение о возможности посетить пациента в реанимации принималось в каждом конкретном случае. Он добавил, что в ближайшее время Минздрав разработает соответствующий порядок.Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в свою очередь добавил, что закон после вступления в силу должен заработать как можно скорее. По его словам, документ разработан во исполнение поручений президента России Владимира Путина, его ждут сотни тысяч россиян.