Госдума приняла закон о праве родственников пациентов посещать реанимацию
21 мая 2019 23:21
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По словам зампреда Комитета по охране здоровья Леонида Огуля, сейчас такая обязанность не прописана, общий порядок посещения не установлен, а решение о возможности посетить пациента в реанимации принималось в каждом конкретном случае. Он добавил, что в ближайшее время Минздрав разработает соответствующий порядок.
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в свою очередь добавил, что закон после вступления в силу должен заработать как можно скорее. По его словам, документ разработан во исполнение поручений президента России Владимира Путина, его ждут сотни тысяч россиян.
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Комментарии
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Сейчас решение о возможности посетить родственника в этом отделении принимается в каждом конкретном случае. Политика региона
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