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До работы в областном правительстве Сергей Марков (с 2016 по 2018 годы) руководил Новокуйбышевском, поэтому хорошо знаком с проблематикой города.
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Новости /  Политика /  Политика региона  

Главой Новокуйбышевска избран Сергей Марков

15 ноября 2019 18:29
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До работы в областном правительстве Сергей Марков (с 2016 по 2018 годы) руководил Новокуйбышевском, поэтому хорошо знаком с проблематикой города.
Сегодня на 6-ом заседании Думы Новокуйбышевска депутаты выбрали главу города. Им стал бывший руководитель министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков, передает vkonline.ru.

С 11:00 в Новокуйбышевске работала конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы. Рассматривались заявки от семи человек: директор ООС «Центр общественного самоуправления «Чистый город» Виктор Русин, секретарь Новокуйбышевского отделения место работы Самарского реготделения КПРФ Михаил Абдалкин, начальник смены цеха № 1 АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» Владимир Волков, председатель Контрольно-счетная палаты Новокуйбышевска Игорь Козловцев, начальник отдела инспекционного надзора АО «Волгабурмаш» Олег Серов, председатель местного общественного движения жителей Куйбышевского района Самары «Перспектива» Сергей Советкин и Сергей Марков

12 ноября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что Сергей Марков подал документы в конкурсную комиссию по выборам главы Новокуйбышевска.

«Новокуйбышевск оказался в непростой ситуации. Вы знаете, что ушел из жизни Владимир Николаевич Фомин, и Сергей Васильевич как человек, привыкший отвечать за свой город, в этот момент просто не мог оказаться в стороне. Он пришел ко мне и сказал, что к нему обратились люди, что он сам чувствует ответственность за родной город и готов приложить все усилия, чтобы в этой непростой ситуации взять на себя заботу о жителях Новокуйбышевска. Я с уважением отношусь к этому решению и готов поддержать его», — подчеркнул губернатор.

После итогам работы конкурсной комиссии депутатам было предложено на выбор две кандидатуры — Сергея Маркова и Игоря Козловцева. Народные избранники отдали большинство своих голосов за кандидатуру экс-министра энергетики и ЖКХ региона. Отметим до работы в областном правительстве Сергей Марков с 2016 по 2018 годы руководил Новокуйбышевском, поэтому хорошо знаком с проблематикой города, умеет выстраивать конструктивное взаимодействие с общественностью, депутатами и бизнес-сообществом. 


Фото:  vkonline.ru
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Комментарии



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