Вячеслав Федорищев обсудил с гендиректором РКЦ "Прогресс" Дмитрием Барановым меры поддержки предприятия

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В четверг, 13 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с генеральным директором АО «РКЦ «Прогресс» Дмитрием Барановым. Стороны обсудили текущие задачи предприятия, а также необходимые меры поддержки для его развития.

РКЦ «Прогресс» — крупнейшее предприятие авиакосмической отрасли региона и страны, входит в госкорпорацию «Роскосмос», является одним из лидеров в сфере разработки, производства и эксплуатации ракет-носителей среднего класса как среди российских, так и среди зарубежных предприятий.

«Ракетно-космический центр «Прогресс» является опорой промышленного развития страны, научно-технического направления. Я знаю, какую большую работу ведет коллектив, — отметил врио губернатора. — Необходимо посмотреть очень внимательно, какое участие региональной власти необходимо для того, чтобы передовое направление, перспективные разработки были обеспечены всеми федеральными мерами поддержки».

Вячеслав Федорищев заверил руководство предприятия в содействии взаимодействию с Министерством промышленности и торговли РФ, коллегией Военно-промышленной комиссии РФ.

«Во взаимодействии с Минпромторгом России, с коллегией ВПК будем работать над тем, чтобы вы, ваш коллектив были обеспечены заказами, уверенностью в том, что по всем направлениям работы, как действующим, так и перспективным, те заделы, которые созданы, были поддержаны», — подчеркнул он.

Как сообщил Дмитрий Баранов, у предприятия есть наработки, которые готовятся к реализации. Также на встрече обсуждались проблемные вопросы, касающиеся деятельности РКЦ. «Готовы работать с областным руководством. И безусловно, приглашаем Вас в удобное для Вас время посетить предприятие», — обратился директор предприятия к Вячеславу Федорищеву.

«Вместе с вами, когда будет удобно по производственному графику, чтобы не отвлекать от работы, а быть в помощь, обязательно буду», — пообещал врио губернатора.

Фото: пресс-служба правительства СО