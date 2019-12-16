Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год
16 декабря 2019 19:58
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"Я проклинаю 2014 год! Я проклинаю бандеровскую власть Украины, как вчерашнюю, так и сегодняшнюю! Которая разрушает, уничтожает и не оставляет на своем пути ничего", — написал политик в описании к видео, которое он разместил в своем ютуб-канале.
По его словам, украинцы совершили роковую ошибку, доверившись антироссийской пропаганде режима, захватившего власть в стране в 2014 году.
"Смотрю я на это видео, восхищаюсь, радуюсь! Такой красоты я еще не видел. С птичьего полета Крымский мост в ночном тумане. Яркий свет, как свет радуги, указывает путь по автомагистрали и железной дороге, соединяя Крым с материком", — пишет Журавко.
Политик отметил, что в Крым могли бы ходить украинские поезда, регион могла бы питать вода из Днепра, а Россия и Украина могли бы построить мост через Керченский пролив вместе.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 96% избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Мост из Краснодарского края в Крым— самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запустили 16 мая прошлого года. Открытие железнодорожного сообщения запланировано на декабрь 2019 года.
Фото из открытых источников
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