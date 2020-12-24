Дмитрий Азаров встретился с детьми – участниками акции «Ёлка желаний»

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Традиционно в Самарской области в преддверии Нового года проходит масштабная благотворительная акция «Ёлка желаний», благодаря которой сбываются самые заветные мечты сотен мальчишек и девчонок из детских домов, многодетных семей, ребят с ограничениями по здоровью.

Неизменно поддерживает благотворительную акцию Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В этом году он исполнил мечты семерых детей и вручил им подарки при личной встрече.

«Перед Новым Годом все мы ждём чудо – как взрослые люди, так и маленькие девчонки и мальчишки. Я рад вас увидеть и лично поздравить с наступающим праздником. Ваши обращения к Деду Морозу долетели, и по его поручению попали на «Ёлку желаний». Мы постарались их выполнить», – отметил Глава региона, обращаясь к детям.

Напомним, в начале недели с новогоднего дерева в здании областного Правительства Губернатор снял семь открыток с самыми разными пожеланиями. Одну из них оставил 14-летний воспитанник новокуйбышевского реабилитационного центра «Наш дом» Александр Лапаев.

Парень хорошо учится в школе, с 6 класса начал всерьёз заниматься музыкой – пока самостоятельно. Сейчас начал осваивать гитару, но своего инструмента нет. Поэтому и загадал такое желание. «Я решил заниматься музыкой, потому что у меня хороший музыкальный слух. С 6 класса хотел научиться играть на гитаре», – рассказал Александр на встрече с Губернатором.

В будущем Александр хочет стать инженером крупного завода, но и занятие музыкой бросать не намерен. Он неоднократно принимал участие в конкурсе патриотической песни Новокуйбышевска «Я люблю тебя, Россия!». На Новый год Александр мечтал получить гитару, на которой будет играть и петь свои песни. Дмитрий Азаров исполнил его желание и подарил мальчику музыкальный инструмент.

Младшая сестра Александра – Диана Лапаева – тоже очень талантлива. Увлекается танцами, занимается рукоделием, рисует, поёт, участвует в спектаклях. Кроме того, девочка является министром культуры ученического самоуправления. Среди любимых школьных предметов – литература. Поэтому в конкурсе чтецов постоянно занимает только призовые места. Диана получила в подарок набор «Юный парфюмер», – она мечтает придумать духи, которые притягивали бы счастье.

Дмитрий Азаров исполнил все семь желаний ребят. 16-летней Валерии Ореховой он подарил многофункциональный настольный светильник, 9-летнему Семену Бучину – роликовые коньки, а Варваре Кишениной – SMART-часы. Восьмилетний Артем Емосуев получил в подарок набор конструктора, а Арина Перфилова – красивую куклу.

Во время беседы за чашкой чая с пирожными все ребята поделились с Губернатором своими достижениями. Глава региона похвалил ребят за их успехи в учёбе и увлечения – спортивные и творческие. «Если человек в самом юном возрасте старается как можно больше узнать, хорошо учиться, дружит со своими одноклассниками, может что-то смастерить, сыграть на гитаре, поднять настроение окружающим, то он становится очень уважаемым и нужным обществу. Такие люди становятся хорошими инженерами, художниками, музыкантами, учёными, преподавателями, врачами, которые заботятся о здоровье всех и каждого», – отметил Дмитрий Азаров.

Дети спросили, о каком подарке на Новый Год мечтает Губернатор Самарской области. «Здоровье всех жителей Самарской области было бы для меня самым главным подарком. Чтобы жителей региона становилось всё больше и больше, а болеющих людей всё меньше», – ответил Губернатор. Его спросили и о том, как он успевает справляться с нелегкой работой. Дмитрий Азаров объяснил ребятам, что для этого нужно планировать свои дела заранее, тогда всё получится. На прощанье дети подарили Главе региона подарки, сделанные своими руками.

В этом году в рамках благотворительной акции исполнятся желания более трёх тысяч детей. 67 «Ёлок желаний» установлены во всех городах и районах области – в администрациях муниципалитетов, на заводах и предприятиях, в торговых центрах и магазинах. Поэтому исполнить самые сокровенные мечты детей-сирот, воспитанников приютов, ребят из многодетных семей и с ограничениями по здоровью может каждый житель региона.