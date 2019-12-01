Дмитрий Азаров с рабочим визитом посетил Богатовский район

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В селе Богатое глава региона возложил цветы к мемориалу павшим в Великой Отечественной войне. Накануне Дня Неизвестного солдата здесь дежурит почетный караул, который несут ученики местной школы, участники военно-патриотического клуба «Патриот». Ребята рассказали губернатору о работе и достижениях клуба — он неоднократно становился лучшим в области.Богатовская межпоселенченская общедоступная библиотека работает уже более 80 лет и все это время является центром культурной жизни района. Особое внимание сотрудники библиотеки уделяют обновлению книжных фондов. Совместно с областной библиотекой, методическим центром подбирается литература, соответствующая требованиям читателей, которых в райцентре более 4000 человек.Директор библиотекиподелилась с главой региона тем, что главная проблема учреждения — устаревшая материально-техническая база и состояние помещение, в котором последние 20 лет проводился исключительно косметический ремонт.Положительные перемены в жизни библиотеки произойдут уже в ближайшее время благодаря нацпроекту «Культура», инициированному Президентом страны. Уже сейчас на капитальный ремонт здания библиотеки в местном бюджете на 2019-2020 гг. предусмотрено 11, 467 миллионов рублей, ещё 10 миллионов будет выделено из областного бюджета. За счёт этих средств в библиотеке планируется провести внутреннюю отделку помещений, заменить коммуникации, а также реализовать проект «Читающий город», разработанный сотрудниками библиотеки. Татьяна Локтионова отметила, что проект предполагает комплексную модернизацию библиотечного пространства. После проведения ремонтных работ здесь вместо 4 появится 10 тематических зон, в том числе зона интерактивных игр, стратегического чтения, семейного чтения, «театральная площадь», информационная зона «Я-книгоблогер», музей литературных героев и другие.«Если мы реализуем все, что задумали, то это будет настоящий прорыв, интеллектуальный центр со стильным современным дизайном», — сказала директор библиотеки.Директор добавила, что проект предполагает увеличение полезной площади с 50 до 200 квадратных метров, посадочных мест в зале для проведения мероприятий — с 20 до 80, а объём книжного фонда увеличится с 23 284 до 23 784 экземпляров.Глава региона рекомендовал обсудить концепцию будущей библиотеки с жителями и не затягивать с проведением торгов на проведение работ. «Давайте искать возможности сделать все до 1 июня, это будет подарок ко Дню защиты детей — сказал губернатор. — Пусть это будет по-настоящему модное место для молодежи».Также Дмитрий Азаров пообщался с юными читателями и посетил урок, на котором с помощью планшета детям в интерактивном формате рассказывали о динозаврах. Главе региона сообщили, что после ремонта в библиотеке будет проходить больше таких цифровых занятий. «Зная историю Земли, государства, нашей великой Родины, мы можем смотреть вперёд, строить планы на будущее и достигать результатов», — объяснил Дмитрий Азаров юным читателям.Губернатор подарил библиотеке учебники по истории Самарского края. В этом году по инициативе главы региона этот предмет начали изучать в школах Самарской области.Также глава региона ознакомился с производством Богатовского маслоэкстракционного завода – одного из старейших предприятий района, которое начало выпускать свою продукцию – подсолнечное масло – еще в декабре 1928 года и продолжает успешно развиваться. Сейчас масло богатовского завода поставляется не только в регионы России, но и во Вьетнам и страны Средней Азии, такие, как Узбекистан, Казахстан, Таджикистан. Только за прошлый год заводом реализовано продукции 2,1 миллиарда рублей.Заместитель генерального директора заводапровел для главы региона экскурсию по предприятию, во время которой рассказал, что за последние 20 лет на заводе произведены значительные работы по реконструкции и модернизации. Так в 2009 году были запущены зерносушильный складской и очистительный комплекс, в период с 2015 по 2017 годы построены цеха рафинации и дезодорации, введен цех фасовки масла, а в 2018 году запущен участок глубокой очистки растительного масла.«У нас самая уникальная технология: в дезодораторе температура масла не поднимается выше 25 градусов, тогда как на других предприятиях она может достигать 80 градусов. За счёт низкой температуры мы убираем из масла многие воска и парафины, что очень сильно влияет на качество масла», — рассказал замдиректора предприятия.Также замдиректора добавил, что на заводе трудится более 400 человек. Ежесуточно специалисты производят 400 тонн семян подсолнечника и 150 тонн масла, а годовая мощность по выработке подсолнечного масла составляет 54 000 тонн.Дмитрий Азаров предложил руководству принять участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости», чтобы с помощью сторонних экспертов и ресурсов вывести производство на следующей уровень. Андрей Альмишев ответил, что специалисты уже изучают правила участия в проекте, чтобы заявиться на следующий год.В ходе рабочей поездки в Богатовский район губернатор Дмитрий Азаров также провел встречу с главой района. Глава района доложил руководителю региона о промежуточных итогах реализации нацпроектов на вверенной территории, а также планах на 2020-й.Владислав Туркин сообщил, что по абсолютному большинству направлений район достигает целевых показателей, однако есть незначительные отставания от плана по шести показателям. Они, в частности, касаются доли населения среднего и старшего возраста, систематически занимающихся физкультурой и спортом, а также доли граждан, вовлечённых в творческую и волонтёрскую деятельность, увеличения числа посещений организаций культуры.Дмитрий Азаров указал на то, что подтянуть эти показатели не составит большого труда, тем более, что отставание совсем невелико. «Все остальное у вас в зелёной зоне, хочу вас поблагодарить. Справляетесь, молодцы. Наверное, даже чуть лучше, чем в среднем по области, у вас показатели. Все возможности у вас есть, чтобы подтянуть и эти 6 позиций», — подчеркнул глава региона.Особенно Дмитрий Азаров выделил показатель по количеству добровольцев. «Очень важно, когда люди не только являются благополучателями, но и оказывают помощь тем, кому помощь нужна больше. Это совсем другое общественное восприятие происходящего. Проникнитесь сами, поймите, насколько важна добровольческая деятельность. Это меняет создание людей, значит, и общества в целом»,— сказал губернатор.Также Дмитрий Азаров напомнил, что по инициативе Президента страны Владимира Путина с 2020 стартует программа «Земский учитель», в рамках которой специалистам, перебравшимся на работу в небольшие населенные пункты, будут выплачиваться подъёмные в размере миллиона рублей. Глава региона отметил, что районным властям необходимо приложить все усилия, точечно работать с участниками программы, чтобы после того, как они отработали необходимый срок, не покидали село, а закрепились здесь и развивали территорию. «Мы прекрасно знаем, что лучшие специалисты — это те, которые долгое время работают на одном и том же месте, особенно это касается учителей и врачей. Если врач давно знает пациента, он знаком с его особенностями, образом жизни и профессиональными издержками, это в значительной мере помогает в лечении. Аналогичная история с учителями: если учитель долгое время работает с детьми, знает их семьи, он быстрее найдёт подход, выстроит грамотную систему обучения, — сказал Дмитрий Азаров. — Именно поэтому крайне важно проводить работу по закреплению кадров», передает пресс-служба облправительства.