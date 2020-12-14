Дмитрий Азаров поручил со следующего года передавать квартиры детям-сиротам не позднее 1 октября

В понедельник, 14 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел совещание по обеспечению жильем лиц из числа детей-сирот. Участие в нем приняли руководители министерства социально-демографической и семейной политики и министерства строительства, а также главы всех городов и районов региона.
«Участие государства в судьбе детей-сирот – залог их дальнейшей полноценной жизни в обществе. Свое жилье – это основа для успешной, самостоятельной жизни, для создания семьи, – подчеркнул Губернатор, открывая совещание. – Мы с вами не раз встречались с ребятами, которые уже получили это жилье и видим, что это колоссальный импульс развития в судьбе человека».
Напомним, по итогам прошлого года Самарская область находилась на втором месте в Приволжском федеральном округе по количеству приобретенных квартир для лиц из числа детей-сирот. Такая же позиция сохраняется и в 2020. «В этом году у нас было запланировано приобрести 518 квартир. В процессе исполнения регионального бюджета мы планировали выделить дополнительные средства на эти цели, но, к сожалению, этот особый год, который привел к ограничению деятельности экономики, необходимости дополнительного направления огромных средств на систему здравоохранения, нам этого не позволил», – сказал Дмитрий Азаров.
Министр социально-демографической и семейной политики региона Марина Антимонова отметила, что количество лиц из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей уменьшается год от года. «Тем не менее, по данным на 1 декабря в Самарской области насчитывается 9757 человек этой категории, из них 7683 ребенка по достижению 18 лет будут иметь право на получение жилья», – пояснила руководитель министерства.
Несмотря на экономические сложности, Правительство региона и в следующем году не снижает планку по приобретению жилья, и даже немного увеличивает средства на это направление. В настоящее время проектом бюджета региона на 2021 год предусмотрено 708 миллионов рублей, что позволит приобрети порядка 520 жилых помещений.
«Кроме того, мы предлагаем проработать возможность содействия муниципалитетами в оплате арендного жилья до получения квартир. Такой подход у нас практикуется в Самаре», – вышла с инициативой к главам муниципалитетов Марина Антимонова. Губернатор такое предложение поддержал.
В этом году на данный момент квартирами уже обеспечены 404 человека. Остальные помещения сейчас проходят процедуру оформления.
Глава Самары Елена Лапушкина отметила, что в областной столице работа по этому направлению на стадии завершения. Все 164 квартиры на сумму 310 млн рублей уже приобретены. «121 квартира уже зарегистрирована в муниципальную собственность. Оставшиеся 43 – на стадии оформления, документы получим в ближайшие дни. До конца года все ключи детям-сиротам передадим», – добавила Глава города.
Руководитель регионального министерства социально-демографической и семейной политики добавила, что большая часть городов и районов работу по приобретению жилых помещений завершили. «В 30 муниципальных образованиях завершили эту работу. Уже часть ключей вручили и процесс передачи жилья активно продолжается. Но по трем территориям пока этого не происходит. Это города Тольятти и Кинель, а также Красноярский район», – отметила Марина Антимонова.
Глава Автограда Сергей Анташев пояснил, что администрация города должна до конца года купить 61 квартиру. «На данную дату приобретено 46 квартир. 15, к сожалению, мы не смогли приобрести, потому что нас подвел владелец жилья, который обещал совершить сделку», – отметил руководитель города. Он добавил, что сейчас идут переговоры с застройщиками, которые сдают дома в эксплуатацию в начале следующего года.
9 квартир должна передать детям администрация Кинеля. Поскольку в городе нет возможности купить помещения на вторичном рынке, было принято решение о строительстве нового жилья. Однако застройщик нарушил сроки возведения. «Мы встречались со всеми заинтересованными сторонами. Дети выразили готовность подождать до февраля следующего года. В свою очередь, администрация города взяла на себя повышенные обязательства, и мы договорились, что приведем в порядок прилегающую к домам территорию. В конце января квартиры будут готовы к заселению», – заверил Глава города Владимир Чихирев.
«Когда вопрос пускается на самотек, он приводит к таким последствиям. Не годится абсолютно и спрос будет за недоработки», – подчеркнул Губернатор. Он поручил главам муниципалитетов проработать вопрос с застройщиками в оставшееся время до конца года. «Давайте посмотрим все варианты, чтобы запланированные средства были использованы. Понимаю, что время остается мало, но прошу подключиться всех к этому вопросу. Не забывайте, что это особая категория граждан», – сказал Дмитрий Азаров.
В Красноярском районе 8 детей-сирот из 9 ключи от жилья уже получили. По заверениям Главы Михаила Белоусова, еще один ребенок квартиру получит до конца года.
Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев выступил с рядом предложений для эффективного обеспечения жильем детей-сирот. Он отметил, что информация по количеству необходимых квартир до застройщиков доведена. «Нам нужно выйти на долгосрочную контрактацию. Например, заключив контракт в апреле 2021 года на поставку жилья в июне 2022 года, мы обеспечим поставку квартир в срок 14 месяцев, плюс получим в запасе 6 месяцев для передачи их детям», – отметил министр.
В завершение совещания, Губернатор принял решение установить ежегодный срок, до которого дети должны получать квартиры, – 1 октября. «Мы, когда за благоустройство брались, у нас тоже были проблемы. Поставили четкую задачу — до 1 сентября все вопросы по благоустройству должны решаться. Здесь подход тот же самый. Задача по обеспечению жильем должна быть решена не позднее 1 октября каждого года», – отметил Дмитрий Азаров.
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
Добавить комментарий