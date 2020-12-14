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По итогам прошлого года Самарская область находилась на втором месте в Приволжском федеральном округе по количеству приобретенных квартир для лиц из числа детей-сирот.
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Дмитрий Азаров поручил со следующего года передавать квартиры детям-сиротам не позднее 1 октября

14 декабря 2020 17:45
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По итогам прошлого года Самарская область находилась на втором месте в Приволжском федеральном округе по количеству приобретенных квартир для лиц из числа детей-сирот.

В понедельник, 14 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел совещание по обеспечению жильем лиц из числа детей-сирот. Участие в нем приняли руководители министерства социально-демографической и семейной политики и министерства строительства, а также главы всех городов и районов региона.

«Участие государства в судьбе детей-сирот – залог их дальнейшей полноценной жизни в обществе. Свое жилье – это основа для успешной, самостоятельной жизни, для создания семьи, – подчеркнул Губернатор, открывая совещание. – Мы с вами не раз встречались с ребятами, которые уже получили это жилье и видим, что это колоссальный импульс развития в судьбе человека».

Напомним, по итогам прошлого года Самарская область находилась на втором месте в Приволжском федеральном округе по количеству приобретенных квартир для лиц из числа детей-сирот. Такая же позиция сохраняется и в 2020. «В этом году у нас было запланировано приобрести 518 квартир. В процессе исполнения регионального бюджета мы планировали выделить дополнительные средства на эти цели, но, к сожалению, этот особый год, который привел к ограничению деятельности экономики, необходимости дополнительного направления огромных средств на систему здравоохранения, нам этого не позволил», – сказал Дмитрий Азаров.

Министр социально-демографической и семейной политики региона Марина Антимонова отметила, что количество лиц из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей уменьшается год от года. «Тем не менее, по данным на 1 декабря в Самарской области насчитывается 9757 человек этой категории, из них 7683 ребенка по достижению 18 лет будут иметь право на получение жилья», – пояснила руководитель министерства.

Несмотря на экономические сложности, Правительство региона и в следующем году не снижает планку по приобретению жилья, и даже немного увеличивает средства на это направление. В настоящее время проектом бюджета региона на 2021 год предусмотрено 708 миллионов рублей, что позволит приобрети порядка 520 жилых помещений.

«Кроме того, мы предлагаем проработать возможность содействия муниципалитетами в оплате арендного жилья до получения квартир. Такой подход у нас практикуется в Самаре», – вышла с инициативой к главам муниципалитетов Марина Антимонова. Губернатор такое предложение поддержал.

В этом году на данный момент квартирами уже обеспечены 404 человека. Остальные помещения сейчас проходят процедуру оформления.

Глава Самары Елена Лапушкина отметила, что в областной столице работа по этому направлению на стадии завершения. Все 164 квартиры на сумму 310 млн рублей уже приобретены. «121 квартира уже зарегистрирована в муниципальную собственность. Оставшиеся 43 – на стадии оформления, документы получим в ближайшие дни. До конца года все ключи детям-сиротам передадим», – добавила Глава города.

Руководитель регионального министерства социально-демографической и семейной политики добавила, что большая часть городов и районов работу по приобретению жилых помещений завершили. «В 30 муниципальных образованиях завершили эту работу. Уже часть ключей вручили и процесс передачи жилья активно продолжается. Но по трем территориям пока этого не происходит. Это города Тольятти и Кинель, а также Красноярский район», – отметила Марина Антимонова.

Глава Автограда Сергей Анташев пояснил, что администрация города должна до конца года купить 61 квартиру. «На данную дату приобретено 46 квартир. 15, к сожалению, мы не смогли приобрести, потому что нас подвел владелец жилья, который обещал совершить сделку», – отметил руководитель города. Он добавил, что сейчас идут переговоры с застройщиками, которые сдают дома в эксплуатацию в начале следующего года.

9 квартир должна передать детям администрация Кинеля. Поскольку в городе нет возможности купить помещения на вторичном рынке, было принято решение о строительстве нового жилья. Однако застройщик нарушил сроки возведения. «Мы встречались со всеми заинтересованными сторонами. Дети выразили готовность подождать до февраля следующего года. В свою очередь, администрация города взяла на себя повышенные обязательства, и мы договорились, что приведем в порядок прилегающую к домам территорию. В конце января квартиры будут готовы к заселению», – заверил Глава города Владимир Чихирев.

«Когда вопрос пускается на самотек, он приводит к таким последствиям. Не годится абсолютно и спрос будет за недоработки», – подчеркнул Губернатор. Он поручил главам муниципалитетов проработать вопрос с застройщиками в оставшееся время до конца года. «Давайте посмотрим все варианты, чтобы запланированные средства были использованы. Понимаю, что время остается мало, но прошу подключиться всех к этому вопросу. Не забывайте, что это особая категория граждан», – сказал Дмитрий Азаров.

В Красноярском районе 8 детей-сирот из 9 ключи от жилья уже получили. По заверениям Главы Михаила Белоусова, еще один ребенок квартиру получит до конца года.

Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев выступил с рядом предложений для эффективного обеспечения жильем детей-сирот. Он отметил, что информация по количеству необходимых квартир до застройщиков доведена. «Нам нужно выйти на долгосрочную контрактацию. Например, заключив контракт в апреле 2021 года на поставку жилья в июне 2022 года, мы обеспечим поставку квартир в срок 14 месяцев, плюс получим в запасе 6 месяцев для передачи их детям», – отметил министр.

В завершение совещания, Губернатор принял решение установить ежегодный срок, до которого дети должны получать квартиры, – 1 октября. «Мы, когда за благоустройство брались, у нас тоже были проблемы. Поставили четкую задачу — до 1 сентября все вопросы по благоустройству должны решаться. Здесь подход тот же самый. Задача по обеспечению жильем должна быть решена не позднее 1 октября каждого года», – отметил Дмитрий Азаров.

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Комментарии

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