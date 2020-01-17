Дмитрий Азаров об отстреле диких собак: "Возмутительная история. Считаю это недопустимым"

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"Узнал из СМИ о пресс-релизе департамента охоты, в котором говорится о разрешении на отстрел диких собак. Возмутительная история.Стал разбираться, в чем дело. Оказалось, что в принятом несколько лет назад региональным законе дикие собаки были отнесены к «охотничьим ресурсам».Считаю это недопустимым.В ближайшие дни внесу в Губдуму законопроект, исключающий возможность таких действий.А в департаменте охоты проведём проверку, в т.ч. на знание Российского законодательства.Мое отношение к проблеме безнадзорных животных давно известно - применимы только гуманные методы. Более того, считаю необходимым расширять существующие и строить новые приюты. Будем эту работу вести через некоммерческие организации. Бюджетом поможем", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.