Дмитрий Азаров: Самарская область включена в транспортный коридор "Европа-Западный Китай"
16 октября 2019 16:36
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Соглашение заключено между Правительством Самарской области и Хозяйственным партнерством «Концессионная компания «Обход Тольятти». Позже Глава региона Дмитрий Азаров представил проект строительства мостового перехода через Волгу Премьер-министру Дмитрию Медведеву уже на стенде Самарской области.
Подписанию документа предшествовала длительная системная работа Правительства региона и лично губернатора по обоснованию необходимости строительства новой дороги, лоббированию интересов Самарской области на федеральном уровне. В короткие сроки было подготовлено обоснование проекта, проведен ряд переговоров, в результате которых удалось скорректировать Транспортную стратегию РФ и включить Самарскую область в транспортный маршрут «Европа-Западный Китай».
Согласно проекту, автомобильная дорога будет иметь 4 полосы движения – по две в каждую сторону. Автомагистраль (максимальная скорость движения 120 км/ч) позволит в два раза сократить время на поездку от Москвы до областной столицы: если сейчас требуется 16 часов, то с вводом всего маршрута потребуется только 8 часов.
Строительство мостового перехода даст мощный импульс как инфраструктурному, так и экономическому развитию Самарской области. Трасса будет способствовать увеличению потока грузовых автомобильных перевозок. ОАО «АВТОВАЗ» и резиденты Особой экономической зоны «Тольятти» смогут увеличить свои поставки. Кроме того, появятся дополнительные возможности для привлечения как отечественных, так и иностранных инвестиций на территорию ОЭЗ.
По мнению Главы региона, реализация этого масштабного проекта даст новый импульс развитию Автограда, Самарской области и всей страны. «В реализации этого проекта заинтересовано наше государство, Правительство Российской Федерации, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Для того, чтобы обеспечить его ускоренное исполнение, Самарская область предпринимает опережающие шаги, и заключение концессионного соглашения в рамках проведения этой международной выставки – это еще один серьезный шаг к реализации этого масштабного, крупнейшего в стране инфраструктурного проекта».
Реализация одного из ключевых инвестиционных проектов начнется уже в этом году. Общая длинна новой трассы составит 102 километра, в том числе протяженность моста – 3,7 километра. На правом берегу Волги автомобильная дорога соединится с Подъездом от М-5 «Урал» к Ульяновску, на левом – трасса соединится с М-5 «Урал». Предварительная стоимость работ оценивается в 120 млрд рублей. Завершение строительства новой дороги и открытие движения транспорта запланировано на 2023 год, передает пресс-служба облправительства.
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