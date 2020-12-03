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Благодаря созданию Логистического почтового центра, в селе Преображенка будет создано более 1000 новых рабочих мест

3 декабря 2020 21:14
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Центр, который аккумулирует целый ряд направлений работы компании и призван значительно ускорить процесс почтовых отправлений, откроют в марте 2021 года.

Сегодня, 3 декабря, депутат Госдумы РФ, член совета директоров АО «Почта России» Александр Хинштейн вместе с директором Самарского УФПС и Макрорегиона Волга 2 Александром Вакуленко проинспектировали ход работ по строительству Логистического почтового центра, расположенного в селе Преображенка Волжского района – на территории избирательного округа депутата.

Центр, который аккумулирует целый ряд направлений работы компании и призван значительно ускорить процесс почтовых отправлений, откроют уже в марте 2021 года. Отметим, что основным лоббистом создания такого объекта на территории Самарской области несколько лет назад стал Александр Хинштейн.

Степень готовности современного Логистического почтового центра (ЛПЦ), разместившегося на территории индустриального парка «Преображенка» сегодня составляет 70%. Площадь его территории превышает 7 гектаров.  На данный момент в основном корпусе объекта ведутся отделочные работы, в том числе, по устройству плиты пола. Также проводятся внутренние инженерные системы и благоустраивается прилегающая территория.

Основная задача центра —  контроль, прием, хранение, сортировка и отправка почтовых отправлений. Основные процессы по обработке почты в новом логистическом почтовом центре будут автоматизированы.

«Еще во время работы депутатом Госдумы от Самарской области в прежнем созыве мне удалось убедить руководство «Почты России» в необходимости строительства столь мощного логистического центра именно здесь – в нашем регионе. Также получилось добиться и создания макрофилиала ведомства в Самаре, а не в Казани, как планировалось изначально. Сейчас строительство завершается – и очень скоро на территории нашего региона появится один из крупнейших логистических центров в стране», — прокомментировал депутат.

Строительство такого логистического центра для Самарской области – это еще и значительные инвестиции в регион. По предварительным расчетам стоимость реализации проекта составит более 1,3 млрд рублей. Будет создано более 1000 новых рабочих мест.

Очень важно, что на территории ЛПЦ будет создана зона интернет-логистики «фулфилмент» (услуги по комплектации, упаковке и формированию интернет-заказов в отправку).

«Полностью поддерживается предложение «Почты России» о строительстве рядом с логистическим центром дополнительных складских помещений (фулфилмент). Это позволит привлечь дополнительные инвестиции в регион и создать новые рабочие места, в первую очередь, для местных жителей. Поскольку индустриальный парк «Преображенка» находится на территории 158 избирательного округа, от которого я избран, то как депутат в этом очень заинтересован», — резюмировал Александр Хинштейн, передает hinshtein.ru.

 

Фото:   hinshtein.ru

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Комментарии

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3 декабря 2020  21:14
Центр, который аккумулирует целый ряд направлений работы компании и призван значительно ускорить процесс почтовых отправлений, откроют в марте 2021 года.
Благодаря созданию Логистического почтового центра, в селе Преображенка будет создано более 1000 новых рабочих мест
Центр, который аккумулирует целый ряд направлений работы компании и призван значительно ускорить процесс почтовых отправлений, откроют в марте 2021 года. Политика региона
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