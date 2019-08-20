Александр Хинштейн обратился к Министру природных ресурсов РФ с депутатским запросом о беспределе, царящем в парке «Самарская Лука»
20 августа 2019 17:59
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Текст депутатского запроса:
Министру природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
Д.Н.Кобылкину
Уважаемый Дмитрий Николаевич!
Обращаюсь к Вам, в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в ФГБУ «Национальный парк «Самарская Лука» (далее — НП). В результате противоправных действий и прямого попустительства директора НП Губернаторова А.Е. происходит последовательное уничтожение уникального природно-реликтового памятника федерального значения.
При этом правоохранительными и надзорными органами вскрыты многочисленные факты коррупционных деяний, совершаемых в течении ряда лет должностными лицами НП, в т.ч. лично Губернаторовым А.Е.
25.07.2019 г. СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении должностных лиц НП, в связи с хищением ими денежных средств на сумму более 1 млн. руб. В рамках уголовного дела 26.07.2019 г. в служебном кабинете Губернаторова А.Е., а также по месту его жительства были проведены обыски.
Наряду с этим 18.07.2019 г. Самарской межрегиональной природоохранной прокуратурой в порядке ст. 37 УПК РФ в СУ СК России по Самарской области направлены материалы о совершении Губернаторовым А.Е. 6 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292, ч. 1 ст. 285, ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ.
Губернаторов А.Е. находится в занимаемой должности с 2007 г. За этот период в НП сложилась крайне негативная ситуация, что подтверждается не только результатами многочисленных проверок контрольных и правоохранительных органов, но и массовыми жалобами граждан. В результате прямого попустительства Губернаторова А.Е. особо охраняемой природной территории наносится непоправимый ущерб.
1. На протяжении ряда лет руководством и сотрудниками НП на особо охраняемой природной территории организованно велся браконьерский промысел животных (кабан, лось и др.), для чего даже были построены стационарные охотничьи объекты (вышки, кормушки). В 2018 г. наличие охотничьих объектов в НП задокументировано сотрудниками Департамента Росприроднадзора по ПФО и Средневолжского УВДТ.
19.01.2015г. сотрудниками Тольяттинского ЛОП Средневолжского УВДТ при проведении незаконной охоты были задержаны инспекторы по охране территории НП Томин С.Н., Калинин С.В. При них изъят убитый кабан. Проведенными экспертизами установлено, что пули, изъятые из туши кабана, были выстрелены из карабина Томина С.Н. По данному факту 05.02.2018 г. Самарским СО на транспорте Приволжского СУТ СК России возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ.
В ходе предварительного следствия установлено, что указания об организации незаконной охоты были даны заместителем директора НП в области охраны окружающей среды Овчинниковым В.В. В этой связи 28.04.2018 г. СУ СК России по Самарской области по материалам УФСБ в отношении Овчинникова В.В. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ. Из многочисленных показаний сотрудников НП следует, что до 2018 г. незаконная охота в НП велась регулярно, до нескольких раз в месяц. Браконьерский промысел был настолько поставлен на поток, что добытое мясо направлялось для переработки на Сызранский мясокомбинат.
По информации правоохранительных органов, активное участие в незаконной охоте принимали участие члены «жигулевской» («батайкинской») ОПТ, фактически контролирующие территорию НП.
2. Массовое распространение получило незаконное строительство на особо охраняемой природной территории. В результате попустительства Губернаторова А.Е. в НП построены целые элитные коттеджные поселки. Имеет место вырубка лесов под строительство.
Рабочей группой по противодействию незаконному строительству
на береговой полосе р. Волга, созданной распоряжением губернатора Самарской области от 14.05.2019 г., выявлено новое незаконное строительство капитальных объектов (дома, берегоукрепления) в НП на территории баз отдыха «Сосенки» и «Вольница». Каких-либо мер по приостановлению строительства Губернаторовым А.Е. не принимается. Напротив, 04.06.2019 г. на заседании рабочей группы под председательством губернатора он выступил в защиту лиц, ведущих строительство.
13.07.2019 г. сотрудниками Минлесхоза, Минстроя и управления Росприроднадзора Самарской области выявлен новый факт незаконного строительства дороги на территории НП (в районе пос. Усинский).
НП незаконно, без согласия Росимущества, заключено более 70 договоров аренды земельных участков в ООПТ. По данным фактам территориальным управлением Росимущества по Самарской области инициированы судебные иски к НП. Несмотря на вынесенные в пользу
Росимущества судебные решения, строения, построенные на арендованных участках, до настоящего времени не снесены, что, согласно официальному ответу теруправления Росимущества, свидетельствует о бездействии Губернаторова А.Е.
3.Имеет место хищение и нелегальное производство нефтепродуктов на территории НП.
В декабре 2017 г. в 22 кв. Рождественского лесничества произошло возгорание нефтепродуктов (мазута), в результате чего возник пожар. В целях сокрытия факта наличия нефтедобывающей установки на ООПТ администрацией НП никаких мер для установления виновных в пожаре не предпринималось. В этой связи 05.04.2018 г. Самарской межрайонной природоохранной прокуратурой Губернаторову А.Е. внесено представление.
19.03.2018 г. на участке 19 км МНПП «Куйбышев-Брянск» АО «Транеснефть-Дружба» выявлена врезка в нефтепровод на территории НП. По данному факту СО ОМВД по Волжскому району 23.03.2018 г. возбуждено уголовное дело по ст.ст. 30 ч. 3, 158 ч. 3 п. «б» УК РФ.
20.04.2018 г., в связи с поступлением информации о загрязнении нефтепродуктами природного озера на территории НП, управлением Росприроднадзора по Самарской области были осуществлены пробы воды (правый берег р.Волга, воложка Мартыновская, 1739 км. судового хода). Проведенные ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» анализы показали превышение содержания ПДК нефтепродуктов в 123 раза, что также подтверждает наличие незаконного ведения нефтепеработки в НП.
4. На территории НП в районе с.п. Рождествено длительное время функционировала незаконная свалка твердых и жидких бытовых отходов площадью более 5 га. Каких-либо мер по ее закрытию и рекультивации администрацией НП не принималось.
Только после вмешательства в ситуацию губернатора Самарской области и депутатского корпуса в апреле 2019 г. свалка была закрыта.
5. Выявлены многочисленные факты противоправных коррупционных действий, совершаемых Губернаторовым А.Е. н членами его семьи.
Самарской межрайонной природоохранной прокуратурой установлено, что в 2008-2018 гг. Губернаторов А.Е. незаконно, в нарушении действующего законодательства, будучи государственным гражданским служащим, участвовал в управлении общественным региональным фондом развития НП «Самарская Лука» (далее — Фонд), являясь его учредителем и президентом. Одновременно соучредителем Фонда была его жена. При этом факт участия Губернаторова А.Е. в управлении Фондом был сокрыт им от работодателя: при предоставлении сведений о своих и своей супруги доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014-2017 гг. Губернаторов А.Е. утаил, что вместе с супругой является соучредителем Фонда.
Губернаторовым А.Е. неоднократно рассылались письменные обращения руководителям различных организаций об оказании спонсорской помощи на развитие особо охраняемой природной территории. Указанные письма оформлялись на официальных бланках НП и подписывались Губернаторовым А.Е., как его директором, однако расчетный счет для направления спонсорской помощи указывался не НП, а Фонда. В дальнейшем поступающие денежные средства направлялись не на заявленные Фондом цели и расхищались.
Так, в 2015 г. ОАО «Тольяттиазот» перечислило Фонду 700 тыс. руб. на реконструкцию и консервирование историко-культурного здания заводоуправления Ванюшина Г.С. Между тем, в 2015 г. данные работы производились НП за счет средств бюджета.
В 2016-2017 гг. АО «Тольяттисинтез» перечислило Фонду в виде благотворительного пожертвования 450 тыс. руб. на очистку и благоустройство родников «Вершинский» и «Низинный», однако указанные работы были осуществлены НП за счет собственных средств.
Кроме того, в 2016 г. из средств Фонда было оплачено 219 тыс. руб. в оплату авиаперелетов Губернаторова А.Е. и иных лиц по маршруту Москва-Рейкьявик-Москва.
Согласно постановлению Самарского межрайонного природоохранного прокурора. Губернаторов А.Е. путем обмана приобрел права на чужое имущество в общей сумме 8 212 тыс. руб., чем совершил преступления, предусмотренные ч.ч. 3,4 ст. 159 УК РФ.
По данным фактам 25.07.2019 г. СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Решается вопрос о привлечении Губернаторова А.Е. к уголовной ответственности.
Следственными органами ведется доследственная проверка по иным фактам коррупционных действий Губернаторова А.Е.
Так, в ходе прокурорской проверки установлено, что жена и дочь Губернаторова А.Е. трудоустроены в НП на должности, соответственно, пресс-секретаря и специалиста по связям с общественностью.
В период 2015-2018 гг. НП в лице Губернаторова А.Е. без проведения конкурсных процедур заключались договора с его женой и дочерью на оказание возмездных услуг. Так, его жене Губернаторовой И.В. было выплачено 50,7 тыс. руб. якобы за проведение более 50 экскурсий для посетителей НП. В действительности, такие экскурсии ей не проводились.
В свою очередь, его дочери Губернаторовой О.А. было выплачено 313 720 руб. якобы за оказание услуг по переводу новостной информации на сайте НП и электронной переписки. Вместе с тем, подобная работа входит в должностные обязанности Губернаторовой О. А. Таким образом, Губернаторовым А.Е. и членами его семьи было похищено 364 420 руб. из средств федерального бюджета.
Следует отметить, что нарушения антикоррупционного законодательства в деятельности НП носят системный характер.
Прокуратурой ежегодно выявляются факты предоставления неполных или заведомо неверных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей НП. По данным фактам ежегодно вносятся прокурорские представления.
Несмотря на привлечение к уголовной ответственности за получение взятки заместителя директора НП Чернецова Е.И. (осужден 27.02.2014 г. Жигулевским городским судом по ч. 1 ст. 290 УК РФ к штрафу в 1,8 млн руб) последний не был уволен, а только понижен в должности и назначен приказом Губернаторова А.Е. старшим госинспектором по охране территории НП. В этой связи прокуратурой также было внесено представление Губернаторову А.Е. с требованием увольнения Чернецова Е.И. по коррупционным основаниям.
В общей сложности в 2014-2019 гг. органами прокуратуры выявлено 608 нарушений законодательства в деятельности НП, внесено 44 представления, к административной и дисциплинарной ответственности по инициативе прокуратуры привлечено 68 должностных лиц.
Уважаемый Дмитрий Николаевич! Убежден, что дальнейшее нахождение Губернаторова А.Е. в должности директора ФГБУ «Национальный парк «Самарская Лука» не только способствует совершению им новых противоправных деяний, но и впрямую угрожает существованию уникального природно-реликтового памятника.
Кроме того, в результате деятельности Губернаторова А.Е. в регионе резко нарастает социальная напряженность. В мой адрес, как депутата Государственной Думы от Самарской области, поступают многочисленные обращения жителей поселений, находящихся на территории НП, с жалобами на действия администрации. Массовое возмущение вызывает также взимание с посетителей платы за проход на территорию НП. В текущем году Губернаторовым А.Е. фактически парализовано водное пассажирское сообщение между г.Самарой и с.п. Рождествено, в связи с его запретом «Самарскому речному пассажирскому предприятию» использовать причальные мостки сходней. Указанные факты отражены и в обращении Самарского регионального штаба Общероссийского народного фронта, направленного на Ваше имя.
Деструктивная позиция Губернаторова А.Е. негативно оценивается руководителями практически всех взаимодействующих органов федеральной и исполнительной власти.
В связи с изложенным, убедительно прошу Вас рассмотреть вопрос об освобождении Губернаторова А.Е. от занимаемой должности и увольнении его с государственной службы по отрицательным мотивам.
Приложение: на 57 л.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции А.Е.Хинштейн
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