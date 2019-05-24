Актуальные вопросы в режиме ВКС: Евгений Афанасьев провел совещание с главами районов СО
24 мая 2019 16:29
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В своем послании Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратил особое внимание на важность участия в реализации национальных проектов «Самарская область активно включилась в реализацию всех 12 национальных проектов, обозначенных в майском Указе Президента. Это наш шанс реально улучшить качество жизни в Самарской области».
В рамках одного из них «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» муниципальным районам поставлена задача по организации на своих территорий инициативных групп для последующего создания на их основе сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
В настоящее время на территории региона уже созданы две новых кооперативных организации: СПП ССК «Рассвет» в Челно-Вершинском районе и СПССК «Родные просторы» в муниципальном районе Пестравский. Кроме того, муниципалитеты ведут работу с владельцами личных подсобных хозяйств по вовлечению их в кооперативы и стимулированию к участию в конкурсе «Агростартап». Данные виды консультационно-информационной работы на уровне районов осуществляются в рамках региональной составляющей федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», которая ставит перед Самарским АПК в 2019 году следующие задачи: вовлечь 100 членов в кооперативной движение, создать 13 крестьянских (фермерских) хозяйств на базе личных подсобных в рамках реализации «Агростартап», а также создание в них 26 новых рабочих мест.
Не обошли вниманием и наиболее актуальный вопрос – проведение сева. По состоянию на 23 мая 2019 года сев проведен на 1,4 млн га, в том числе посеяно более 741 тыс. га зерновых, зернобобовых культур и однолетних трав.
В рамках региональной составляющей федерального проекта «Экспорт продукции АПК» Евгений Афанасьев обсудил с представителями муниципальных районов проведение мероприятий по реализации инвестиционных проектов по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на территории сельских поселений, передает пресс-служба облправительства.
Фото: mcx.samregion.ru
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