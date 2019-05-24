Актуальные вопросы в режиме ВКС: Евгений Афанасьев провел совещание с главами районов СО

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В своем послании Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратил особое внимание на важность участия в реализации национальных проектов «Самарская область активно включилась в реализацию всех 12 национальных проектов, обозначенных в майском Указе Президента. Это наш шанс реально улучшить качество жизни в Самарской области».В рамках одного из них «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» муниципальным районам поставлена задача по организации на своих территорий инициативных групп для последующего создания на их основе сельскохозяйственных потребительских кооперативов.В настоящее время на территории региона уже созданы две новых кооперативных организации: СПП ССК «Рассвет» в Челно-Вершинском районе и СПССК «Родные просторы» в муниципальном районе Пестравский. Кроме того, муниципалитеты ведут работу с владельцами личных подсобных хозяйств по вовлечению их в кооперативы и стимулированию к участию в конкурсе «Агростартап». Данные виды консультационно-информационной работы на уровне районов осуществляются в рамках региональной составляющей федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», которая ставит перед Самарским АПК в 2019 году следующие задачи: вовлечь 100 членов в кооперативной движение, создать 13 крестьянских (фермерских) хозяйств на базе личных подсобных в рамках реализации «Агростартап», а также создание в них 26 новых рабочих мест.Не обошли вниманием и наиболее актуальный вопрос – проведение сева. По состоянию на 23 мая 2019 года сев проведен на 1,4 млн га, в том числе посеяно более 741 тыс. га зерновых, зернобобовых культур и однолетних трав.В рамках региональной составляющей федерального проекта «Экспорт продукции АПК» Евгений Афанасьев обсудил с представителями муниципальных районов проведение мероприятий по реализации инвестиционных проектов по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на территории сельских поселений, передает пресс-служба облправительства.Фото: mcx.samregion.ru