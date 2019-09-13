В областном Правительстве состоялась официальная встреча с представителем посольства Японии в России

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Сегодня, 13 сентября, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел встречу с Министром,заведующим информационным отделом Посольства Японии в России Ямамото Тосио.Представитель посольства Японии в России посетил Самарскую область с рабочим визитом, целью которого явилось участие в торжественной церемонии открытия фестиваля японского кино в г.о. Самаре и в г.о. Тольятти, а также ознакомление с экономическим, инвестиционным и культурным потенциалом нашего региона.Приветствуя высокого гостя, председатель областного Правительства отметил, что Япония входит в число надежных торговых партнеров Самарской области. «За последнее время товарооборот между нашим регионом и Вашей страной неизменно растет. За три последних года рост импортных и экспортных операций составил почти 30%. В настоящее время торговый оборот Самарской области и Японии превышает 70 миллионов долларов США, - сказал Виктор Кудряшов. - Тем не менее, хочется, чтобы экономические связи были более масштабными. Сегодня у наших производителей уже есть товары, которые могут заинтересовать японских потребителей. Мы готовы предложить японским партнерам целый ряд направлений, в том числе продукцию химической и пищевой промышленности».Напомним, что на федеральном уровне принято решение о проведении в 2020-2021 годах Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов. Уже в ноябре текущего года делегация нашей области планирует посетить Японию для проведения переговоров об определении новых приоритетных направлений сотрудничества.«На сегодняшний день у Самарской области нет побратима Японии, нет префектуры-партнера, хотя мы очень в этом заинтересованы. И в ноябре в ходе визита нашей делегации этот вопрос будет одним из основных. Экономические связи между Самарским регионом и Японией достаточно тесные, есть целый ряд японских компаний, которые работают на территории области. Три из них являются резидентами Особой экономической зоны. И мы очень рассчитываем на углубление экономических связей», - еще раз подчеркнул председатель Правительства Самарской области.Участники встречи договорились проработать вопрос о торгово-экономической миссии японских компаний в Самарский регион, а также об ответном визите самарских производителей в Японию.Большое внимание в ходе встречи было уделено развитию двухсторонних отношений в культурной сфере. «Культурные связи способствуют формированию тесных человеческих отношений, а именно человеческие отношения являются залогом развития бизнеса, залогом доверия, которое, безусловно, существует между наши странами», - сказал Виктор Кудряшов.Ямамото Тосио, в свою очередь, выступил с предложением проведения на территории Самарской области масштабного фестиваля японской культуры. «Мы хотим познакомить жителей Самарского региона с самым широким спектром культуры нашей страны», - сказал представитель посольства Японии в России.Эта важная инициатива была поддержана. Планируется, что фестиваль пройдет уже в следующем году.Фото предоставлено Департаментом информационной политики администрации губернатора Самарской области