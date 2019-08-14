Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области осуществят мониторинг соблюдения избирательных прав граждан
14 августа 2019 11:53
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В период с 29 августа по 4 сентября 2019 года сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области осуществят выездные мероприятия в муниципальные образования. Основной целью поездки станет проведение мониторинга соблюдения избирательных прав в преддверии Единого дня голосования 8 сентября 2019 года. В инспекционной поездке примут участие также представители Избирательной комиссии Самарской области.
Также состоятся приемы граждан по любым вопросам, связанным с нарушением либо реализацией конституционных прав.
Приемы граждан будут проводиться в порядке предварительной записи.
График проведения мероприятий
29 августа – муниципальный район Пестравский. Прием граждан состоится с 12.00 до 15.00 по адресу: с. Пестравка, ул. Крайнюковская, д. 84, зал заседаний. Записаться на прием можно по телефону 8 (84674) 2-15-44 с 9.00 до 16.00.
30 августа – городской округ Сызрань. Прием граждан состоится с 12.00 до 16.00 по адресу: г. Сызрань, ул. Карла Маркса, д. 67, каб. № 4. Записаться на прием можно с 18 по 27 августа по телефону 8 (8464) 98-55-46 с 9.00 до 16.00.
2 сентября - городской округ Новокуйбышевск. Прием граждан состоится с 12.00 до 15.00 по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Коммунистическая, д. 37А. Записаться на прием можно с 14 по 30 августа по телефону 8 (846 35) 6-92-10 с 9.00 до 16.00.
3 сентября – муниципальный район Приволжский. Прием граждан состоится с 12.00 до 15.00 по адресу: с. Приволжье, ул. Парковая, д .14. Записаться на прием можно по телефону 8 (84647) 9-16-56 с 9.00 до 16.00.
4 сентября – муниципальный район Хворостянский. Прием граждан состоится с 12.00 до 15.00 по адресу: с. Хворостянка, ул. Плясункова, д. 10, каб. 114. Записаться на прием можно по телефону 8 (84647) 9-16-56 с 9.00 до 16.00.
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