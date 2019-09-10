Кандидатура Виктора Кудряшова на пост вице-губернатора – председателя правительства Самарской области согласована
10 сентября 2019 13:49
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За утверждение Виктора Кудряшова единогласно проголосовали депутаты Самарской губернской думы во вторник. Об этом “Ъ-Волга” сообщили в пресс-службе областного парламента.
Ранее вопрос о согласовании кандидатуры Виктора Кудряшова на соответствующий пост внес на рассмотрение Самарской губернской думы губернатор Дмитрий Азаров. Виктор Кудряшов был утвержден в должности первого зампреда правительства региона в середине декабря прошлого года, а временно исполняющим эти обязанности был назначен еще в ноябре 2017 года. До этого он являлся советником губернатора, еще раньше первым вице-мэром Самары. До 2010 года Виктор Кудряшов занимал пост заместителя областного министра природопользования. В январе он вошел в кадровую ротацию президента.
Прежде чем представить кандидатуру Виктора Кудряшова, глава региона Дмитрий Азаров поблагодарил за многолетнюю работу в должности Александра Нефедова, сообщает Департамент информационной политики.
Губернатор отметил, что Виктор Кудряшов - человек абсолютно подготовленный. "Уверен, что оценка его деятельности в этой должности как человека грамотного, опытного, ответственного, высокого профессионала- это наша совместная оценка», - сказал глава региона.
Виктор Кудряшов поблагодарил за оказанное доверие. «Я понимаю, это огромная ответственность, я знаю требования Губернатора, проработал с ним не один год. Я и моя команда должны оправдать возложенное на нас доверие. Здесь собственное отношение Губернатора к решению тех вопросов, которыми он занимается, для нас является лучшим мотиватором для достижения самых высоких целей! Наши задачи полностью совпадают с тем, о чем говорил Губернатор в Послании, с теми задачами, которые ставит Президент. Думаю, задача для номер 1 и для депутатского корпуса - это повышение благосостояния, качества жизни граждан Самарской области. Задача непростая, для ее достижения нужно приложить немало усилий, но мы сегодня четко понимаем направления, благодаря которым мы будем этого добиваться", - заявил он.
Фото: Департамент информационной политики.
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