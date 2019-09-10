Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 10 сентября, 13:59
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/09:
USD 65.57
-0.43
EUR 72.33
-0.56
Новости /  Политика /  Политика региона  

Кандидатура Виктора Кудряшова на пост вице-губернатора – председателя правительства Самарской области согласована

10 сентября 2019 13:49
4
Кандидатура Виктора Кудряшова на пост вице-губернатора – председателя правительства Самарской области согласована
Сегодня состоялось 43-е внеочередное заседание Самарской Губернской думы.

За утверждение Виктора Кудряшова единогласно проголосовали депутаты Самарской губернской думы во вторник. Об этом “Ъ-Волга” сообщили в пресс-службе областного парламента.
Ранее вопрос о согласовании кандидатуры Виктора Кудряшова на соответствующий пост внес на рассмотрение Самарской губернской думы губернатор Дмитрий Азаров. Виктор Кудряшов был утвержден в должности первого зампреда правительства региона в середине декабря прошлого года, а временно исполняющим эти обязанности был назначен еще в ноябре 2017 года. До этого он являлся советником губернатора, еще раньше первым вице-мэром Самары. До 2010 года Виктор Кудряшов занимал пост заместителя областного министра природопользования. В январе он вошел в кадровую ротацию президента.

Прежде чем представить кандидатуру Виктора Кудряшова, глава региона Дмитрий Азаров поблагодарил за многолетнюю работу в должности Александра Нефедова, сообщает Департамент информационной политики.

Губернатор отметил, что Виктор Кудряшов - человек абсолютно подготовленный. "Уверен, что оценка его деятельности в этой должности как человека грамотного, опытного, ответственного, высокого профессионала- это наша совместная оценка», - сказал глава региона.

Виктор Кудряшов поблагодарил за оказанное доверие. «Я понимаю, это огромная ответственность, я знаю требования Губернатора, проработал с ним не один год. Я и моя команда должны оправдать возложенное на нас доверие. Здесь собственное отношение Губернатора к решению тех вопросов, которыми он занимается, для нас является лучшим мотиватором для достижения самых высоких целей! Наши задачи полностью совпадают с тем, о чем говорил Губернатор в Послании, с теми задачами, которые ставит Президент. Думаю, задача для номер 1 и для депутатского корпуса - это повышение благосостояния, качества жизни граждан Самарской области. Задача непростая, для ее достижения нужно приложить немало усилий, но мы сегодня четко понимаем направления, благодаря которым мы будем этого добиваться", - заявил он.

Фото: Департамент информационной политики.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
9 сентября 2019  23:24
В программе визита – посещение ряда городов полуострова.
Делегация из США приехала в Крым, чтобы оценить достижения полуострова
В программе визита – посещение ряда городов полуострова.  Политика региона
418
9 сентября 2019  23:14
Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал критику западных стран в отношении выборов в Крыму
В России ответили на заявление США о непризнании выборов в Крыму
Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал критику западных стран в отношении выборов в Крыму "политической трескотней".  Политика региона
251
9 сентября 2019  18:09
Дмитрий Азаров резко раскритиковал работу главы Тольятти Сергея Анташева по вопросу экологической обстановки в городе
Дмитрий Азаров резко раскритиковал работу главы Тольятти Сергея Анташева по вопросу экологической обстановки в городе
"Ускоряйте работу!" - подчеркнул губернатор.  Политика региона
527
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
127
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
309
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
425
Весь список


Видео
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
215
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
214
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
719
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
293
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
540
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
378
Весь список

Фоторепортажи
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
586
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
829
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1019
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
500
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2258
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
446
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет фестиваль уличной еды «Ярмарка Вкусов»
XII Открытый Всероссийский фестиваль документальных фильмов «Соль земли» пройдет в Самаре
Органный концерт “И.С. Бах и ученики” состоится в Самаре 29 сентября
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные