35 на 35. Москалькова признала состоявшимся обмен между Россией и Украиной

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— Историческая широкомасштабная гуманитарная акция по возвращению граждан России и Украины в свои семьи состоялась. Тридцать пять человек и тридцать пять человек с другой стороны прошли границу, все контрольные пункты, — рассказала омбудсмен.Она отметила, что процесс подготовки шёл непросто. У многих участников обмена просто не было документов.— Те граждане, которые прилетают в Москву, имеют статус личного обязательства граждан, которые дали обязательства являться к следователю или в суд в соответствующем государстве. Такой же статус есть и у граждан Украины, которые сегодня приземлятся в Киеве,— добавила омбудсмен.Уполномоченный сама лично летала на Украину, где встречалась с украинским омбудсменом и навещала на то время заключённого редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского.Сегодня проходит обмен заключёнными между Россией и Украиной. Из Москвы и Киева синхронно вылетели самолёты с гражданами двух стран.Фото © ombudsmanrf.org/ life.ru