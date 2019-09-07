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Новости /  Политика /  Политика региона  

35 на 35. Москалькова признала состоявшимся обмен между Россией и Украиной

7 сентября 2019 15:22
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова признала состоявшимся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, передает life.ru.

— Историческая широкомасштабная гуманитарная акция по возвращению граждан России и Украины в свои семьи состоялась. Тридцать пять человек и тридцать пять человек с другой стороны прошли границу, все контрольные пункты, — рассказала омбудсмен.

Она отметила, что процесс подготовки шёл непросто. У многих участников обмена просто не было документов.

— Те граждане, которые прилетают в Москву, имеют статус личного обязательства граждан, которые дали обязательства являться к следователю или в суд в соответствующем государстве. Такой же статус есть и у граждан Украины, которые сегодня приземлятся в Киеве,— добавила омбудсмен.

Уполномоченный сама лично летала на Украину, где встречалась с украинским омбудсменом и навещала на то время заключённого редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Сегодня проходит обмен заключёнными между Россией и Украиной. Из Москвы и Киева синхронно вылетели самолёты с гражданами двух стран.


Фото © ombudsmanrf.org/ life.ru
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Комментарии



Политика региона
7 сентября 2019  16:31
Обмен был совершён сегодня по формуле "35 на 35".
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7 сентября 2019  15:22
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
35 на 35. Москалькова признала состоявшимся обмен между Россией и Украиной
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.   Политика региона
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