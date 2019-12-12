Глава самарского департамента информационных технологий Станислав Казарин покинул свой пост
12 декабря 2019 10:28
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Руководитель самарского департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин покинул свой пост по собственному желанию, сообщает "Волга Ньюс". Причины его отставки не называются, напомним, некоторое время назад появилась информация, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров не вполне доволен работой Станислава Казарина.
Станислав Казарин возглавлял департамент с 2011 года, также он был заместителем председателя областного правительства.
По предварительной информации, Станислав Казарин будет работать за пределами Самарской области, пишет "Территория Самара".
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