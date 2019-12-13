Звезда 90-х Андрей Губин возвращается на сцену

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— У Андрея всё хорошо. Мы сейчас творим. К сожалению, не могу назвать точные сроки его возвращения, но оно состоится, — рассказал продюсер, также он выложил фото с Губиным в студии.Андрею Губину 45 лет, он покинул эстраду в середине 2000-х после того, как ему поставили диагноз: левосторонняя прозопалгия лица. Певцу стало сложно работать из-за постоянных болей. Однако писать музыку он не бросил. Даже уйдя в тень, Андрей сочинял песни для Жанны Фриске и Юлии Беретты.За эти годы Губин написал много стихов, которые могут превратиться в хиты. На вопрос о том, стоит ли поклонникам ждать гастрольного тура, Ващишин ответил уклончиво: "Должно быть всё: и песни, и тур, но пока это всё, что я могу рассказать".Фото: соцсети