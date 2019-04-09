Зафиксировано снижение числа разводов в России
9 апреля 2019 08:57
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В России в 2018 году число разводов по сравнению с 2017-м снизилось на 3,7%, свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).
Таким образом, в стране в прошлом году было зафиксировано 289 тыс. разводов. Отмечается, что число зарегистрированных браков снизилось на 12% (923 тыс.).
«Общий коэффициент брачности составил 6,3%, это ниже показателя 2017 года на 11,3%», — говорится в тексте исследования, цитирует «РИА Новости».
Общий коэффициент брачности, таким образом, снизился до уровня 2000 года. Коэффициент разводимости при этом сократился на 4,8%.
Под брачностью в демографии понимают процесс образования супружеских пар в населении. Общий коэффициент брачности — отношение числа браков на определенной территории за некоторый период к средней численности населения этой территории. Понятие «разводимость» отражает частоту расторжения браков.
18 декабря 2018 года сообщалось, что большинство россиян считают необходимым официально регистрировать брак до рождения детей. Согласно данным опроса, за вступление в брак высказались 63% респондентов, почти четверть россиян — 24% — убеждены в том, что завести детей можно и вне брака, пишут "Известия".
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