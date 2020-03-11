Жители Самары голосуют за присвоение городу звания «Город трудовой доблести»
11 марта 2020 17:07
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В Самаре по инициативе «Единой России» начался сбор подписей за присвоение городу статуса «Город трудовой доблести», для этого организован специальный сайт.
Напомним, указом Президента РФ В.В. Путина 2020 год стал в России Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Выступая на расширенном заседании Общественной палаты Самарской области, в рамках обсуждения подготовки к 75-летию Победы Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал инициативу:
«У меня нет никаких сомнений, что Самара должна в числе первых получить статус «Город трудовой доблести». По-другому просто не может быть! Это наш долг перед ветеранами, тружениками тыла, перед родным краем!»
Ветеранские, молодежные и профсоюзные организации области присоединились к акции по сбору подписей за присвоение Самаре звания «Город трудовой доблести». Инициативу поддерживают общественники не только нашей губернии, но и других регионов России.
Особая роль среди городов, жители которых ковали Победу в тылу принадлежит Куйбышеву, ставшему запасной столицей страны. В 1941 году в Куйбышев из Москвы эвакуированы Правительство, Верховный Совет СССР, многие министерства, весь дипломатический корпус, а также труппа Большого театра СССР, Симфонический оркестр Всесоюзного радио и многие другие учреждения.
В Куйбышевскую область было эвакуировано порядка 1,5 тысяч предприятий и организаций. В рекордно короткие сроки разворачивали производство на новом месте и уже через два-три месяца начинали давать продукцию для фронта. Куйбышевская область в годы войны стала не только политическим, но и мощным военно-промышленным, экономическим, транспортным и культурным центром страны.
Девиз «Все для фронта, все для Победы!» был в те годы смыслом жизни тысяч людей. За годы войны заводы Куйбышева выпустили более 35 тысяч самолетов, 70 тысяч минометов, 44 миллиона подшипников, детали для легендарных «катюш», корпуса мин. С начала войны в области было развернуто 27 эвакогоспиталей.
За трудовые подвиги более 20 тысяч тружеников тыла предприятий Куйбышева получили Ордена Трудового Красного Знамени, около 50 тысяч награждены медалью «За трудовую доблесть», более 44 тысяч человек получили медали «За трудовое отличие», передает пресс-служба горадминистрации.
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