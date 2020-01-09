Жители России смогут увидеть первое в 2020 году лунное затмение в ночь с 10 на 11 января

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Оно будет полутеневым, свечение южных областей Луны будет ослаблено, а нижний край погрузится в тень. Явление можно будет наблюдать в ясную погоду по всей территории России даже без специального оборудования, но в телескоп или бинокль оно будет видеться отчётливее.В Москве его будет хорошо видно в 22:10 над юго-восточным горизонтом, когда фаза затмения достигнет пиковой точки. Всего затмение продлится четыре часа четыре минуты, с 20:08 до 00:12 МСК.За 2020 год лунное затмение произойдёт четыре раза, но самое яркое будет именно 10 января. Следующее состоится 5 июня, однако затемнения не будет видно, поскольку Луна войдёт в тень Земли всего наполовину.Фото из открытых источников