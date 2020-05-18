"Всю ночь плакала". Прикованная к постели россиянка уже год соблюдает самоизоляцию, но всё равно получила штраф

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11 мая женщина вдруг получила штраф. Оказалось, режим изоляции она соблюдала неправильно — не установила на свой телефон специальное приложение "Социальный мониторинг", созданное для пациентов с коронавирусом и ОРВИ, которые лечатся в домашних условиях.В беседе с Лайфом женщина объясняет, что её старенький телефон просто не поддерживает таких функций. И на этот случай у властей было готовое решение: пациентам, не имеющим собственного девайса, Москва готова бесплатно предоставить смартфон или часы для установки "Социального мониторинга" с условием, что после окончания эпидемии пользователь вернёт устройство. Вот только Ирине такого предложения, по её словам, не поступило.— В документах было указано, что нужно установить "Социальный мониторинг", но если этого не получается сделать, то высылают специальный аппарат, где всё это будет установлено. Но со мной никто не связывался, — рассказывает женщина.Оспорить штраф Ирина не смогла. Она рассказывает, что позвонила в Главное контрольное управление Москвы, чтобы разобраться в ситуации, но там её, по словам пациентки, "отфутболили" в столичный департамент, который занимался разработкой приложения. Но дозвониться туда Ирине тоже не удалось, а на письменное обращение на сайте "Госуслуги" ответа пока не поступило. Лайф со своей стороны также обратился за разъяснениями в Департамент информационных технологий Москвы. Прокомментировать ситуацию по телефону они не смогли, попросив составить письменный запрос.— Мне пишут люди, что готовы помочь мне оплатить штраф. Но дело не только в самом штрафе, а в том, что тебе присваивают несуществующие вещи, — жалуется собеседница Лайфа. — Всю ночь плакала, потому что вся эта ситуация любого заденет и выбьет психоэмоционально.Ирина не единственная москвичка, которая считает выписанный ей штраф неоправданным. Ранее пользователи "Социального мониторинга" сообщали в Сети, что приложение якобы присылало запрос на подтверждение местонахождения в квартире ночью. Из-за того что пользователи не отправляли свою фотографию вовремя, потому что спали, некоторые получили штрафы. Позже в Департаменте информационных технологий заверили, что власти аннулируют штрафы за отказ делать селфи ночью, а приложению запретят присылать запросы с 22 вечера до 9 часов утра.