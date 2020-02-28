Все на кайт-карнавал в Тольятти «Жигулёвское море — любимому городу»

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За остальную часть отвечают организаторы фестиваля: проект «SNOWKITERUSSIA», агентство «ROQETA» и спортивный клуб «Сила Ветра». Партнерскую поддержку оказывают Министерство спорта Российской Федерации, Правительство Самарской области, Всероссийская федерация парусного спорта, Администрация городского округа Тольятти, ПАО «КуйбышевАзот». Информационными партнерами выступают журнал «Большой Тольятти», портал Arriva.ru, «Европа плюс», газета «Понедельник», компания «Лада-Медиа».«Жигулёвское море — любимому городу» предваряет этап Кубка мира по сноукайтингу IKA-2020. Самые ветреные и дерзкие соревнования пройдут с 26 февраля по 02 марта. В парусную столицу России начинают съезжаться участники и гости со всего мира — ожидаются спортсмены из 30 (и более) регионов. На IKA-2020 приедут чемпионы WISSA-2020! Кубок объединяет испытания в разных классах, для взрослых и детей. Над Жигулёвским морем взовьются яркие змеи и флаги России, Швеции, Украины, Греции и Чехии.Пока паруса всех цветов радуги будут раскрашивать белоснежное полотно Жигулёвского моря, на берегу гости одноименного фестиваля создадут свой рецепт оранжевого настроения. У всех есть шанс: программа будет обширной.Гости начнут свой фестиваль с белой палатки Инфоцентра. Здесь волонтеры Добровольческого движения Тольятти помогут разобраться в карте события, выбрать развлечение из 10-ка интерактивных площадок и зарегистрироваться на лотерею. Розыгрыш призов для приятного досуга состоится в 16.00 часов.Но главный и бесценный подарок фестиваля «Жигулёвское море — любимому городу» — это оранжевые эмоции. Приобщиться к кайт-карнавалу можно будет с помощью ветреных сувениров — змеев и ветерков, которые получит от организаторов каждый гость. Подогревать градус веселья со сцены будет ведущий Алексей Сорокин. Никто не устоит!Грандиозное зрелище — самый массовый старт сноукайтеров — сделает всех частью праздника ветра и свободы. На глазах гостей должен произойти новый мировой рекорд!На протяжении всего фестиваля участников ждет противостояние, старое, как мир: челлендж «Лето или Зима». Проголосовать за любимое время года можно любым способом. Так, самые смелые устроят зимний пляж и будут «загорать» под зимним солнцем Тольятти.Также все члены семьи попытают удачу в необычных видах спорта: метлоболе, валенкопаде, мегабоулинге, а также - на площадке городошного спорта.Воспитывать волю с самого детства и даже мотивировать взрослых будет детский забег «Матрёшка» от Школы бега RUN TLT. Вот где настоящие эмоции!За добрую и дружелюбную атмосферу на фестивале будут большие друзья события — уличный театр «Пластилиновый дождь».Почетное место на празднике занимают братья наши меньшие: «ВолгаДогСпорт» покажет Аджилити Шоу, а «Маламут Клуб» подарит приятные минуты в компании харизматичных хаски и маламутов.Конфедерация Модельного Спорта проведет Чемпионат по автомодельному спорту, добавив адреналина и захватив внимание всей мужской половины фестиваля.Что такое «Жигулёвское море — любимому городу»? Это последний день зимы. Это праздник свободы и ветра — кайт-карнавал. Это наивные, искренние, оранжевые эмоции. Это зимние активности для всей семьи — отдых в стиле кайт. Организаторы уверены, что каждый гость по итогу отыщет свой ответ. Найти его можно: с 10.00 до 16.00 часов, на Набережной 6-го квартала, в Тольятти, передает пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России.