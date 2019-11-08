Временно ограничат парковку по улице Советской Армии в связи с проведением Чемпионата России по боксу

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В период с 8:00 9 ноября 2019 до 22:00 16 ноября 2019 года будет действовать ограничение на стоянку и остановку транспортных средств по улице Советской Армии на участке от дороги-дублера улицы Ново-Садовая до конца территории комплекса МТЛ «Арена», - сообщает городской Департамент транспорта.Данная мера вводится в связи с проведением в Самаре Чемпионата России по боксу среди мужчин, передает пресс-служба горадминистрации.