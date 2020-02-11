Я нашел ошибку
Главные новости: 
В полицию с заявлением обратилась мать ученика и рассказала о связи своего 15-летнего сына и 35-летней учительницы.
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником
У качественной продукции на срезе нет пустот, консистенция однородная.
Врач рассказала, как правильно выбрать колбасу
Они не помогли убить Telegram.
Роскомнадзор разблокировал 2 млн IP-адресов
В соревнованиях выступят лучшие танцевальные пары страны.
В Самаре пройдет Кубок Губернатора Самарской области по спортивным танцам «Жемчужина Поволжья – 2020»
«Авиаагрегат» влетел в картельное дело.
ФАС обвинила самарского производителя авиашасси и его поставщиков в картельном сговоре
В самарском
В ФОКе "Маяк" состоялся областной финал турнира по хоккею "Золотая шайба"
Общий размер суммы неуплаченных таможенных платежей составил 240 011 680,15 рублей.
Сотрудниками Самарской таможни, раскрыта «схема» уклонения от уплаты таможенных платежей
В октябре 2019 года РФ стала вторым по величине поставщиком нефти в Штаты.
Немецкие СМИ заявили, что Россия нажилась на санкционной политике США
сегодня  Вторник, 11 февраля, 19:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/02:
USD 63.77
0.3
EUR 69.82
0.19
Новости /  Общество /  Социум  

Врач рассказала, как правильно выбрать колбасу

11 февраля 2020 18:47
49
У качественной продукции на срезе нет пустот, консистенция однородная.
При выборе колбасы важно обратить внимание на ее внешний вид, рассказала телеканалу "Москва 24" врач-диетолог Елена Соломатина, передает РИА Новости.

По ее словам, хорошие колбасные изделия не могут быть чересчур розовыми или красными: слишком яркий цвет говорит о переизбытке нитрита натрия.

Кроме того, колбаса должна быть упругой и хорошо гнуться. У качественной продукции на срезе нет пустот, консистенция однородная, а жир светлый и не желтый, добавила собеседница телеканала.

Она заметила, что при покупке важно ознакомиться с составом на этикетке. Как подчеркнула Соломатина, чем меньше ингредиентов, тем лучше.
"На первом месте стоит мясо, из которого она приготовлена: свинина или мясо птицы. Затем идут вода, соль и различные смеси. Стоит смотреть, чтобы в колбасе не было мяса механической обвалки. Это обрезки колбасного производства, в них содержится соединительная ткань, которая плохо переваривается", — пояснила врач.

Коллега Соломатиной, диетолог Лидия Ионова, со своей стороны, высказала мнение, что от колбасы и вовсе стоит отказаться. Как заявила специалист, этот продукт может привести к раку кишечника, а также ухудшить состояние печени и желчного пузыря. 


Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
11 февраля 2020  18:47
У качественной продукции на срезе нет пустот, консистенция однородная.
Врач рассказала, как правильно выбрать колбасу
У качественной продукции на срезе нет пустот, консистенция однородная.  Социум
42
11 февраля 2020  16:28
Наблюдательный совет Сбербанка одобрил назначение бывшего вице-премьера Ольги Голодец на должность зампреда Сбербанка.
Греф объявил о переходе Голодец в Сбербанк
Наблюдательный совет Сбербанка одобрил назначение бывшего вице-премьера Ольги Голодец на должность зампреда Сбербанка.  Социум
101
11 февраля 2020  15:58
9 февраля появилось сообщение о том, что охрана не пустила в бар юношу, якобы из-за того, что он «темнокожий».
Ночной клуб в Самаре отрицает отбор гостей по цвету кожи
 9 февраля появилось сообщение о том, что охрана не пустила в бар юношу, якобы из-за того, что он «темнокожий».  Социум
125
Весь список

Здравоохранение
11 февраля 2020  13:51
В Минтруде заявили о необходимости увеличить долю оклада в зарплате медиков
В Минтруде заявили о необходимости увеличить долю оклада в зарплате медиков
Министр отметил, что этот посыл нужно распространить на другие отрасли социальной сферы.  Здравоохранение
145
11 февраля 2020  13:08
В Самарской области превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИ
В Самарской области превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИ
Заболеваемость среди населения Самары находится ниже эпидемических порогов. Здравоохранение
163
11 февраля 2020  10:08
В самарской больнице прооперировали итальянца
В самарской больнице прооперировали итальянца
В последнее время в нашем регионе активно развивается так называемый «медицинский туризм».  Здравоохранение
176
Весь список
Новости медицины
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
484
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
424
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15314
Весь список
Туризм
11 февраля 2020  13:16
Из Самары в Крым снова начнут летать прямые рейсы
Из Самары в Крым снова начнут летать прямые рейсы
Рейсы запустят уже с лета. Туризм
143
7 февраля 2020  10:54
Больше половины россиян отправятся отдыхать в Крым на поезде
Больше половины россиян отправятся отдыхать в Крым на поезде
При этом самолет выбрали только 16% опрошенных. Туризм
218
1 февраля 2020  09:53
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Стоимость шенгенской визы не изменится для граждан России, а также для путешественников еще из 10 государств. Туризм
528
Весь список
Образование
11 февраля 2020  13:54
Диссовет под руководством ректора Самарского университета приостанавливает работу
Диссовет под руководством ректора Самарского университета приостанавливает работу
Совсем о закрытии совета речь не идет. Образование
205
10 февраля 2020  16:54
Сегодня в планах университета предусмотрены ключевые точки на перспективу развития. Это четыре Стратегические академические единицы (САЕ).
В СамГУПС торжественно отметили День российской науки
Сегодня в планах университета предусмотрены ключевые точки на перспективу развития. Это четыре Стратегические академические единицы (САЕ).  Образование
282
7 февраля 2020  14:31
Проектный офис предназначен для поддержки региональных инициатив студентов, ученых и жителей Приволжского федерального округа.
В СамГУПС открылся Проектный офис для реализации актуальных инноваций и инициатив
Проектный офис предназначен для поддержки региональных инициатив студентов, ученых и жителей Приволжского федерального округа.  Образование
317
Весь список

Культура
11 февраля 2020  12:33
В Самаре набирают желающих спеть в хоре на площади Куйбышева
В Самаре набирают желающих спеть в хоре на площади Куйбышева
Жителей Самары приглашают принять участие в проекте «Бессмертные песни о войне». Культура
151
10 февраля 2020  18:39
"Новый спектакль покорил наши сердца, напомнив о детстве… Благодарны режиссёру за задумку, актёрам — за прекрасную игру."
Самарский театр кукол представил премьеру спектакля «Дядя Стёпа»
"Новый спектакль покорил наши сердца, напомнив о детстве… Благодарны режиссёру за задумку, актёрам — за прекрасную игру."  Культура
290
10 февраля 2020  10:38
В Самаре состоится премьера Оперы о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем
В Самаре состоится премьера «Оперы о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»
Она пройдет в марте в Самарском театре оперы и балета. Культура
180
Весь список
Мир домашних животных
19 ноября 2019  20:22
Значение ювелирных украшений с животными
 В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу.  Мир домашних животных
345
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15773
Весь список
Мода
7 февраля 2020  15:53
Женский трикотаж. Модные платья и рубашки
 Очень популярным предметом гардероба для многих женщин являются платье и рубашка.   Мода
57
29 января 2020  10:26
Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
 При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
83
20 января 2020  07:43
Серебряные украшения – особенности
 Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма.  Мода
127
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
632
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2514
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
972
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
2043
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1568
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
1161
Весь список

Фоторепортажи
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
396
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1170
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1663
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1675
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1996
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3120
Весь список

Мероприятия
В Доме-музее В. И. Ленина откроется выставка авторских кукол «Свет мой, куколка, скажи…»
Стартовал прием заявок на массовую лыжную гонку "Лыжня России"
Самарцев приглашают принять участие в конкурсе-выставке «Самарская Маслёна – гостья дорогая!»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные