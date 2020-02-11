Врач рассказала, как правильно выбрать колбасу

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По ее словам, хорошие колбасные изделия не могут быть чересчур розовыми или красными: слишком яркий цвет говорит о переизбытке нитрита натрия.Кроме того, колбаса должна быть упругой и хорошо гнуться. У качественной продукции на срезе нет пустот, консистенция однородная, а жир светлый и не желтый, добавила собеседница телеканала.Она заметила, что при покупке важно ознакомиться с составом на этикетке. Как подчеркнула Соломатина, чем меньше ингредиентов, тем лучше."На первом месте стоит мясо, из которого она приготовлена: свинина или мясо птицы. Затем идут вода, соль и различные смеси. Стоит смотреть, чтобы в колбасе не было мяса механической обвалки. Это обрезки колбасного производства, в них содержится соединительная ткань, которая плохо переваривается", — пояснила врач.Коллега Соломатиной, диетолог Лидия Ионова, со своей стороны, высказала мнение, что от колбасы и вовсе стоит отказаться. Как заявила специалист, этот продукт может привести к раку кишечника, а также ухудшить состояние печени и желчного пузыря.Фото из открытых источников