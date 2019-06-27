Военные химики ЦВО скрыли в облаке аэрозолей критически важные объекты в Самарской области

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В ходе учения выполнялась задача прикрытия от авиации противника железнодорожной станции, где выполнялась погрузка военной техники на платформы, мест хранения боеприпасов и боевых позиций средств противовоздушной обороны.С помощью модернизированных термодымовых машин ТДА-2К специалисты РХБ защиты смогли создать 3 основных и 6 ложных аэрозольных завесы, облака в которых в пульсирующем режиме поддерживались более 2 часов. Подразделениям удалось успешно справиться с полученной внезапной задачей.24 июня 2019 г. в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.Проверка направлена на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019».Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов. Контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня, передает пресс-служба ЦВО.Фото: Минобороны РФ