Военнослужащие ЦВО Сарской области отправили домой поздравительные открытки ко Дню матери

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- С появлением телефонов солдаты совсем перестали использовать письма для общения, а недавно это был главный способ коммуникации с родными, многие мамы до сих пор хранят открытки, которые им присылали сыновья из армии, - сказал командир подразделения майор Дмитрий Олейник. - Поэтому мы решили поддержать инициативу Почты России, уверен, все мамы оценят.Почти все военнослужащие впервые писали поздравления от руки. Как отметил солдат Никита Кодилов, он решил маме сделать сюрприз: «Я с мамой в основном сейчас общаюсь по телефону, но не стану ей говорить, что отправил открытку. Пусть она станет реальным напоминанием о моей службе в Самаре».Прежде чем отправить открытки, солдаты и сержанты участвовали в мастер-классе от специалистов Почты России, где ознакомились с правилами оформления письма. Они узнали, когда и почему появились открытки, зачем в адресе обязательно указывают индекс и на открытке нужна марка, передает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).