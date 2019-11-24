Военнослужащие ЦВО Сарской области отправили домой поздравительные открытки ко Дню матери
24 ноября 2019 15:56
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- С появлением телефонов солдаты совсем перестали использовать письма для общения, а недавно это был главный способ коммуникации с родными, многие мамы до сих пор хранят открытки, которые им присылали сыновья из армии, - сказал командир подразделения майор Дмитрий Олейник. - Поэтому мы решили поддержать инициативу Почты России, уверен, все мамы оценят.
Почти все военнослужащие впервые писали поздравления от руки. Как отметил солдат Никита Кодилов, он решил маме сделать сюрприз: «Я с мамой в основном сейчас общаюсь по телефону, но не стану ей говорить, что отправил открытку. Пусть она станет реальным напоминанием о моей службе в Самаре».
Прежде чем отправить открытки, солдаты и сержанты участвовали в мастер-классе от специалистов Почты России, где ознакомились с правилами оформления письма. Они узнали, когда и почему появились открытки, зачем в адресе обязательно указывают индекс и на открытке нужна марка, передает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).
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Комментарии
Социум
24 ноября 2019 16:49
Укрыть от чужих глаз две планеты во время сегодняшней встречи смогут только облака. Социум
146
24 ноября 2019 15:56
Почти все военнослужащие впервые писали поздравления от руки. Социум
142
24 ноября 2019 13:41
Дорогие, любимые наши мамы! Искренне благодарю вас за ваш самоотверженный труд, весомый вклад в настоящее и будущее родного края, страны в целом. Социум
176
Здравоохранение
24 ноября 2019 14:15
Кроме того, их можно использовать как маски, а также компрессы для лечебного эффекта. Здравоохранение
188
22 ноября 2019 12:09
Их часто выписывают врачи в качестве «перестраховки». Здравоохранение
232
21 ноября 2019 22:40
«Меня не уволили, я сама написала заявление об уходе», - сообщила она. Здравоохранение
445
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