Вечером самарцев ждет концерт и праздничный фейерверк в честь Дня города
8 сентября 2019 15:42
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Концерт начнется в 19.00 на площади Куйбышева с выхода на сцену самарской и российской легенды поп-музыки – группы «Синяя птица».
Продолжится праздничный вечер выступлениями Дениса Клявера, Зары, Александра Иванова и группы «Рондо».
Хедлайнером сегодняшнего концерта станет певец Дима Билан.
Завершит вечер праздничный фейерверк.
Вход на концерт свободный, передает пресс-служба облправительства.
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